إيساف: فقدان شقيقي كسرني من الداخل

حل الفنان إيساف ضيفًا على برنامج "اسمعني شكرًا" مع الإعلامية سيرا إبراهيم، وتطرّق خلالها لمحطات إنسانية وفنية فارقة في حياته، وتحدّث إيساف عن والده قائلًا: "علّمني الرجولة والكرامة. مكنش بيزعق ولا يضرب، كلمته كانت قانون. كان يربيني بالفعل، مش بالكلام. كنت أتعلم من وقفته، من طريقته في الصرف على أهل بيته رغم إنه مش غني. مكنش بيطلب مني حاجة، كنت بشوف وبقلد. كان بيحب الصدق ويكره الكذب، وعلمني أكون راجل حتى لو ماعنديش جنيه".

وعن شقيقه الراحل قال: "ببكي عليه كل يوم. كان مش بس أخويا، ده كان سندي وصديقي وكتفي. فقدانه كسرني ومش قادر أتقبله لحد النهاردة، وكل ما أفتكره بحس إن فيّ حاجة اتكسرت ومش هتتصلح".

أما عن زوجته، فقال: "هي ضهري الحقيقي. وقفت جنبي في كل لحظة صعبة. فيها حنية واحتواء وصبر مش طبيعي. كل يوم باكتشف فيها حاجة تخليني أحبها أكتر. وجودها غيّر حياتي بجد".

وانتقد إيساف حال الفن الآن قائلًا: "الفن بقى تجارة وفرق كبير بين الشهرة الحقيقية والتريند المؤقت والمنتجين بقوا بيفكروا في المكسب مش في القيمة، والموسيقى الكلاسيك أو البوب اتظلمت وسط زحمة الأنواع الجديدة. أنا مش ضد التطور، بس ضد التفاهة. مش كل حاجة تنتشر تبقى فن".

وأشار إلى إنه لا يحب تكرار نفسه، وقال: "أنا دايمًا بدور على الجديد، حتى لو هنزل أغنية لازم تبقى مختلفة، مش شبه اللي قبلها. الجمهور بقى ذكي، وبيميز بين الشغل الصادق وبين الشغل اللي معمول علشان الترند".

وتحدث عن فكرة تقديم دويتو، قائلًا: "أنا ممكن أعمل دويتو بس مش مع أي حد. لازم تبقى الحاجة مختلفة، وفيها إحساس وموسيقى حقيقية. أنا ماعرفش أقدم حاجة والسلام، لازم يبقى فيها روح، وتعيش سنين مش يومين".

وأكد إيساف أن تركيزه حاليًا منصب على التمثيل، وقال: "المزيكا دايمًا في قلبي، بس التمثيل بقى شغف تاني عندي.. وعايز أسيب بصمة قوية فيه.. مش مهم الكم، المهم الكيف".

وكشف عن تفاصيل مسلسل "غموض" قائلًا: "العمل مختلف تمامًا عن اللي اتعرض عليا قبل كده. فيه قصة مشوقة جدًا، وتفاصيل نفسية وإنسانية هتخلي الناس تتابعه من أول مشهد. دوري فيه فيه تحدي حقيقي، وبيجمع بين العمق والغموض في آن واحد. السيناريو معمول بحرفية، وفيه رسالة قوية، وده اللي شدني ليه. بحب النوعية اللي تخلي الناس تفكر وتحس في نفس الوقت".

وعن أغنيته الشهيرة "عاشق بحب"، قال: "هي نشيد وطني. بتشتغل في أي مكان الدنيا بتتقلب. الأغنية دي معمولة بإحساس حقيقي، وده اللي خلى الناس تحبها وتفضل عايشة لحد دلوقتي".

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