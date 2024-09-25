الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف علي موعد ومكان عزاء شقيق إيساف

ايساف
ايساف

أعلن المطرب إيساف  مكان عزاء شقيقه الأكبر “نماذي جبل” والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

 

عزاء شقيق ايساف

 

ونشر إيساف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" منشورًا كتب فيه: “عزاء أخويا نماذي غدا الأربعاء ٢٥/٩ بمسجد آل رشدان امام البوابة الرئيسية لاستاد القاهرة من الساعة ٧ بعد المغرب حتي الساعة العاشرة مساءً قاعة النور”.

وشيع جثمان شقيق إيساف عقب صلاة العصر أمس بمسجد رضوان بمدينة أبوكبير من مسقط رأسه في الشرقية وتم دفنه بمقابر العائلة بالشرقية وسط حالة من الحزن الشديد بين أفراد عائلته وأصدقائه.

 

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