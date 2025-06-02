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خارج الحدود

زيلنسكي: العقوبات الحالية على روسيا ضعيفة وعلينا تغليظها وتكثيف الضغوط

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم الإثنين، إن العقوبات الحالية على روسيا ضعيفة جدا وعلينا تكثيف العقوبات والضغوط عليها.

وأمس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: استهدفنا 34% من حاملات الصواريخ الاستراتيجية بمطارات روسيا بـ117 مسيرة انقضاضية.

 

كييف تشن هجوما بالمسيرات في العمق الروسي

 وقدرت أوكرانيا كلفة الأضرار التي لحقت بالطائرات العسكرية الروسية إثر هجومها بـ7 مليارات دولار.

وأكدت وكالة الأنباء الأوكرانية أن كييف شنت هجوما كبيرا على المطارات الروسية، وقام بالإشراف عليه الرئيس الأوكراني، فولوديمير‏ زيلنسكي شخصيا ونفذه رئيس جهاز الأمن وفريقه.

 

هجوم أوكرانيا على المطارات الروسية

 وأوضحت وكالة الأنباء الأوكرانية أن استهداف المطارات الروسية نتج عنه ضرب 41 طائرة استراتيجية داخل العمق الروسي وتم التحضير له منذ عام ونصف.

بدورها، أكدت روسيا اندلاع النيران في عدد من طائراتها العسكرية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية.

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زيلنسكي روسيا الرئيس الأوكراني حاملات الصواريخ الاستراتيجية كييف المطارات الروسية

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