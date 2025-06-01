الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

أكثر من 472 طائرة مسيرة، أوكرانيا تعلن تعرضها لأكبر هجوم جوي روسي منذ بدء الحرب

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

أعلنت أوكرانيا، مساء اليوم الأحد، تعرضها لأكبر هجوم جوي روسي منذ بدء الحرب بأكثر من 472 مسيّرة.

 

روسيا وأوكرانيا يرسلان وفودا لإسطنبول لإجراء محادثات مباشرة

ومنذ قليل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير‏ زيلينسكي أن كييف سترسل وفدا إلى إسطنبول لإجراء محادثات مباشرة مع روسيا غدا.

كذلك قالت وسائل إعلام روسية إن وفد روسي غادر متوجّهًا إلى تركيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

 

تركيا تقترح استضافة لقاء بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

قال وزير الخارجية التركي، إن أنقرة اقترحت استضافة لقاء بين ترامب وبوتين وزيلينسكي.

 

أوكرانيا تبدى استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا

وأبدت أوكرانيا، الأربعاء الماضي، استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا، ولكنها طالبت بأن تقدم موسكو شروطها للسلام مسبقًا لضمان أن يسفر اللقاء عن نتائج.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في منشور على منصة إكس نحن لا نعارض عقد اجتماعات أخرى مع الروس، وننتظر مذكرتهم، مضيفًا أمام الجانب الروسي أربعة أيام على الأقل لتزويدنا بوثيقته لمراجعتها.

كما قال وزير الدفاع الأوكراني أن كييف أرسلت إلى موسكو وثيقتها بشأن شروط وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرته "تاس".

 

مفاوضات روسيا وأوكرانيا

وجاء ذلك، بعدما أعلنت روسيا، الأربعاء الماضي، أنها أعدت مسودة مذكرة سلام تتضمن شروطها لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع استعدادها لتقديمها إلى كييف في جولة مفاوضات مباشرة ثانية تقترح إجراءها بإسطنبول في 2 يونيو. 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بيان، إن "وفدنا مستعد لتقديم هذه المذكرة إلى الوفد الأوكراني والإدلاء بالتوضيحات الضرورية خلال جولة ثانية من المفاوضات المباشرة بإسطنبول الإثنين في الثاني من يونيو"، وفق فرانس برس.

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روسيا وأوكرانيا أوكرانيا زيلينسكي روسيا تركيا كييف

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