منها الوزمة وتأخر النمو، أعراض نقص البروتين وطرق علاجه بالمنزل

البروتين، هو عنصر غذائي حيوي، حيث يشكل حجر الأساس في بناء الجسم والحفاظ على وظائفه الحيوية. ورغم شيوع مصادر البروتين الحيوانية، لا يستهلك العديد من الناس الكمية الكافية منه يوميًا.

تتفاوت الاحتياجات اليومية من البروتين تبعًا لعدة عوامل، أبرزها العمر، الوزن، مستوى النشاط البدني، وأهداف اللياقة البدنية، ويُوصي الخبراء عمومًا باستهلاك ما بين 0.8 إلى 1 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

نقص البروتين

يعد نقص البروتين الصريح نادر الحدوث، ويرتبط غالبًا بسوء التغذية العام، أو بوجود حالات صحية مزمنة تؤثر على الشهية، أو بسبب القيود الغذائية الشديدة.

أعراض نقص البروتين

التورم (الوذمة)

قد يؤدي نقص البروتين الحاد إلى حالة تُعرف باسم "الكواشيوركور"، وهي نوع من سوء التغذية الحاد.

تتسبب هذه الحالة في تراكم السوائل في أنسجة الجسم، مما يؤدي إلى تورم ملحوظ في الأطراف.

يرجع ذلك إلى نقص الألبومين، وهو بروتين مسؤول عن تنظيم توزيع السوائل في الجسم.

تأخر النمو

يؤثر نقص البروتين سلبًا على نمو الأطفال وتطورهم، حيث أن البروتينات هي اللبنات الأساسية لبناء العضلات والعظام.

قد يلاحظ الأهل تباطؤًا في نمو الطفل أو انحرافًا عن منحنيات النمو الطبيعية.

ضعف الجهاز المناعي

يلعب البروتين دورًا حيويًا في إنتاج الأجسام المضادة، التي تحارب العدوى والأمراض.

نقص البروتين يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى المتكررة.

ضمور العضلات

عند نقص البروتين، يلجأ الجسم إلى تكسير البروتين المخزن في العضلات لتلبية احتياجاته الأساسية.

يؤدي ذلك إلى فقدان الكتلة العضلية، والشعور بالضعف والإرهاق.

قد يؤثر على عضلة القلب في الحالات الحادة.

هشاشة العظام

البروتين، وخاصة الكولاجين، ضروري للحفاظ على قوة العظام وكثافتها.

نقص البروتين يزيد من خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

مشاكل الجلد والشعر

يؤثر نقص البروتين على صحة الجلد والشعر، مما يؤدي إلى جفاف الجلد، وتقصف الشعر، وتساقطه.

قد يسبب نقص البروتين أيضًا تساقط الشعر الكربي.

تغيرات في الوزن

قد يؤدي نقص البروتين إلى فقدان الوزن بسبب ضمور العضلات، أو إلى زيادة الوزن بسبب تباطؤ عملية الأيض.

عند تباطئ عملية الأيض، واستهلاك نفس كمية السعرات الحرارية، يحدث زيادة في الوزن.

فقر الدم

البروتينات ضرورية لإنتاج الهيموغلوبين، المكون الرئيسي لخلايا الدم الحمراء.

نقص البروتين قد يساهم في فقر الدم.

نصائح لتعزيز استهلاك البروتين

تضمين مصادر البروتين في كل وجبة.

تنويع مصادر البروتين، والتركيز على المصادر النباتية والحيوانية.

الاعتدال في استهلاك مكملات البروتين، والتركيز على المصادر الطبيعية.

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