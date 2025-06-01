أعراض نقص فيتامين B6 وفائدته الصحية للجسم

يُعد فيتامين B6 أحد الفيتامينات الأساسية التي تلعب أدوارًا حيوية متعددة في الجسم، تمتد تأثيراته من تنظيم المزاج والشهية والنوم والتفكير، وصولًا إلى دعم الجهاز المناعي وتحويل الطعام إلى طاقة، والمساهمة في نقل الأكسجين عبر الدم.

وعلى الرغم من أن النقص الحاد فيه نادر، إلا أن تداعياته قد تكون وخيمة، مما يستدعي الانتباه لأي مؤشرات قد تدل على عدم كفاية مستوياته في الجسم، وفقًا لموقع “WebMd” الطبي.

علامات نقص فيتامين B6

يُمكن أن يتجلى نقص فيتامين B6 في مجموعة واسعة من الأعراض، التي تتفاوت في شدتها وتأثيرها على وظائف الجسم المختلفة:

انخفاض الطاقة والإرهاق: قد يؤدي النقص الحاد في فيتامين B6 إلى الإصابة بفقر الدم (الأنيميا)، نتيجة نقص خلايا الدم الحمراء، مما يُسبب شعورًا بالتعب والضعف العام. ويُمكن أن ينجم فقر الدم أيضًا عن نقص الحديد أو فيتامينات أخرى مثل B12 وحمض الفوليك.

الطفح الجلدي والتهاب الجلد الدهني: تُعد التغيرات الجلدية من المؤشرات الشائعة لنقص B6، حيث يُمكن أن يؤدي إلى ظهور طفح جلدي متقشر ومثير للحكة، غالبًا ما يتركز في الوجه، ويُعرف بالتهاب الجلد الدهني. قد تظهر هذه الأعراض بوضوح بعد أشهر أو حتى سنوات من النقص الخفيف.

جفاف وتشقق الشفاه ومشاكل الفم: يُمكن أن يُشير مظهر الفم إلى نقص B6، حيث قد تُصبح الشفاه متقشرة وتُصاب الزوايا بالتشقق، وقد يُلاحظ أيضًا تورم في اللسان.

ضعف الجهاز المناعي: يُضعف نقص فيتامين B6 قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض، مما يُشكل حلقة مفرغة، حيث تُستنزف الأمراض المزمنة مثل السرطان مخزون الفيتامين في الجسم، مما يزيد الحاجة لتعويضه.

الخدر والوخز في الأطراف (الاعتلال العصبي المحيطي): يُعد فيتامين B6، جنبًا إلى جنب مع فيتامينات B الأخرى مثل B12، ضروريًا لصحة الأعصاب. وقد يُسهم نقصه في حدوث اضطراب عصبي يُعرف بالاعتلال العصبي المحيطي، الذي يُسبب شعورًا بالوخز والخدر في اليدين والقدمين.

الانفعال لدى الأطفال: في الرضع، قد يكون الانفعال المفرط مؤشرًا على نقص فيتامين B6، خاصةً عند الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية لأكثر من ستة أشهر. وفي الحالات الشديدة، قد يُؤدي النقص إلى نوبات صرع وزيادة حساسية السمع.

غثيان الصباح لدى الحوامل: تحتاج النساء الحوامل إلى كمية أكبر من فيتامين B6. وقد يُساعد تناول المكملات الغذائية للفيتامين، تحت إشراف طبي، في تخفيف الغثيان والقيء (بما في ذلك غثيان الصباح).

الضبابية الذهنية والمشاكل المعرفية: يُسهم فيتامين B6 في تنظيم المزاج والذاكرة. وقد يُسبب نقصه، خاصةً لدى كبار السن، الشعور بالارتباك والحزن، ويزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بعد السكتات الدماغية أو الكسور أو الأمراض الخطيرة الأخرى. كما قد يُبطئ النقص الحاد القدرات العقلية.

العلاقة بالسرطان: تُشير بعض الدراسات إلى أن نقص فيتامين B6 قد يلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان المعدة والمريء، وقد يزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالهرمونات الستيرويدية، كسرطان الثدي والبروستاتا.

الاحتياج اليومي والمصادر الغنية بفيتامين B6

تختلف الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين B6 بناءً على العمر والحالة الفسيولوجية:

الأطفال (7-12 شهرًا): 0.3 ملليجرام يوميًا.

البالغون فوق 50 عامًا: 1.7 ملليجرام للرجال و1.5 ملليجرام للنساء يوميًا.

النساء الحوامل: 1.9 مللجرام يوميًا.

يُعد الحصول على الاحتياج اليومي من فيتامين B6 أمرًا سهلًا من خلال النظام الغذائي المتوازن:

البروتينات الحيوانية: تُعتبر الدواجن ولحوم الأبقار والأسماك (مثل التونة والسلمون) من أبرز المصادر الغنية بفيتامين B6.

الخضراوات والفواكه: تُعد الخضراوات النشوية كالذرة والبطاطس والبطاطا الحلوة من المصادر الهامة في العديد من الأنظمة الغذائية. كما تُشكل الفاكهة (باستثناء الحمضيات) مصدرًا جيدًا. ويُعد كوب واحد من الحمص مصدرًا ممتازًا لتغطية نصف الاحتياج اليومي.

مكملات فيتامين B6

في حال عدم القدرة على الحصول على كمية كافية من فيتامين B6 من خلال الطعام، يُمكن للمكملات الغذائية أن تسد هذه الفجوة. يتوفر الفيتامين B6 في معظم الفيتامينات المتعددة، أو يمكن تناوله بشكل منفصل. ومع ذلك، من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات، خاصةً في حال تناول أدوية أخرى. يجب الالتزام بالجرعات الموصى بها، حيث أن الإفراط في تناول فيتامين B6 (أكثر من 100 ملليغرام يوميًا للبالغين) قد يُسبب تلفًا في الأعصاب، أو يُؤدي إلى تقرحات وحرقة في المعدة، أو غثيان.

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