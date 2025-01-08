وعكة صحية تمنع سميح ساويرس لأول مرة من حضور حفل "الجائزة الثقافية"

كشف الدكتور محمد أبو الغار، عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن سبب غياب المهندس سميح ساويرس عن حضور حفل الجائزة بدورته العشرين، والمقام حاليا بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

وقال محمد أبو الغار: "لأول مرة ميحضرش المهندس سميح ساويرس لحفل الجائزة ودا بسبب مرضه ودرجة حرارته 38.5 ولديه وعكة صحية شديدة".

الدورة العشرون لجائزة ساويرس الثقافية

وشهدت الدورة العشرون لجائزة ساويرس الثقافية إقبالًا لافتًا، حيث تقدم للمسابقة هذا العام أكثر من 900 عمل في مختلف فروعها، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الجائزة، ومكانتها كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتمنح صوتًا للمبدعين من جميع الأجيال.

ويظل هذا الاحتفال السنوي بإعلان الفائزين رسالة تقدير لكل المبدعين، ودعوة متجددة للأجيال الجديدة للإيمان بقوة الكلمة والفن كأدوات فاعلة لتحقيق التغيير وصناعة المستقبل.

جائزة ساويرس الثقافية

وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

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