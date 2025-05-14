سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة مميزة بمهرجان كان السينمائي غدا

يشارك المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، وعمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمهرجان، في ندوة مميزة ضمن مشاركة المهرجان في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته هذا العام 2025.

وتحمل الندوة عنوان “مصر.. أمة السينما العربية الناجحة” وتقام في تمام الحادية عشرة والنصف من صباح غد الخميس الموافق 15 مايو الجاري.

الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي

ويقام الجناح المصري في سوق مهرجان كان السينمائي بمشاركة كل من؛ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين المهرجانات السينمائية المصرية والعربية، ودعم صناع السينما من خلال بحث إمكانيات الإنتاج المشترك. وإبراز مصر كموقع تصوير سينمائي متميز، وذلك من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة للتصوير في مصر، والتي نجحت لجنة مصر للأفلام في استقطاب أكثر من 60 عملًا عالميًا. ودعم المواهب المصرية الشابة، من خلال تنظيم حلقات نقاشية وحفلات استقبال تهدف إلى فتح سبل جديدة للتعاون مع صناع السينما العالمية.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي تأسس عام 2017، وهو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع. يعزز المهرجان التواصل بين الثقافات من خلال فنون السينما، ويهدف إلى ربط صانعي الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، وتشجيع التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، فهو يعزز ويدعم نمو الصناعة في المنطقة ويوفر منصة لصانعي الأفلام لدعم وعرض أعمالهم مع اكتشاف أصوات ومواهب جديدة ليكون حافزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراعه الصناعية سيني جونة.

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