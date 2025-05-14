أخبار الفن اليوم: سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان غدا.. محمد رمضان يطرح أغنية "البابا راجع".. ونفاد تذاكر حفل أنغام بالأوبرا

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو الجاري، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي كان أبرزها كالتالي:

يشارك المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، وعمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمهرجان، في ندوة مميزة ضمن مشاركة المهرجان في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته هذا العام 2025.

فاجأ النجم محمد رمضان الجمهور بطرحه لأحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان “البابا راجع” على موقع يوتيوب وعلى منصات الموسيقى.

أغنية محمد رمضان الجديدة البابا راجع من كلمات مؤمن تربو وألحان إيهاب كولبكس وتوزيع موسيقي كولبكس.

على الرغم من ارتفاع أسعارها.. كشفت دار الأوبرا المصرية عن نفاد تذاكر حفل النجمة أنغام بمختلف فئاته رافعا شعار Sold Out.

وتطلق أنغام حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبلة الموافق 16 من شهر مايو الجاري، ضمن مشروع “ليالي مصر”.. ومن المنتظر أن تقدم أنغام مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور في حفلاتها.

وجه النجم جورج وسوف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة شكر للمملكة العربية السعودية وذلك بعد شائعة وفاته التي تداولتها بعض الصفحات عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وكتب جورج وسوف قائلا: “أتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، على مواقفها الأصيلة والمشرّفة تجاه وطننا سوريا وشعبها الحبيب”.

وتابع: “وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لما لعبه من دور محوري وإنساني في الدفع نحو إنهاء عزلة سوريا ورفع العقوبات الدولية عنها. موقفه التاريخي والإنساني هذا لن يُنسى ويجسد أسمى معاني الأخوّة العربية”.

تألق نجوم فيلم Mission Impossible 8، أوMission: Impossible -The Final Reckoning، وعلى رأسهم الممثل العالمي توم كروز، علي السجادة الحمراء، للعرض العالمي الأول للفيلم، ضمن فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يعد أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا.

حرص النجم العالمي توم كروز، على تحية الجماهير، والتقاط الصور التذكارية بصحبتهم، بمجرد وصله إلى السجادة الحمراء، للعرض العالمي الأول لفيلمه الجديد Mission Impossible 8، أوMission: Impossible -The Final Reckoning، ضمن فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يعد أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا.

تصدر الشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد خلال الساعات الماضية محرك جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن في وقت سابق خضوعه لعملية جراحية مفاجئة.

وكشف بهاء الدين محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تطورات حالته الصحية قائلا: “الحمدلله.. عملية بسيطة وعدت على خير الحمدلله.. بأعتذر لكل اللى كلمونى وماقدرتش أرد.. أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد وأحاذر.. إدعولى”. لتنهال على الفور العديد من الدعوات من متابعي ومحبي بهاء الدين محمد له بالشفاء العاجل، كما وجه البعض رسائل دعم مهمة في مهنة “بهاء الدين” الصحية.

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي عن فتح باب الإشتراك في مسابقات دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر المقبل.

قالت الناقدة جيهان عبد اللطيف المدير الفني للمهرجان: إن المهرجان يضم 4 مسابقات للفيلم الطويل والقصير ولأفلام الطلبة بخلاف الجائزة الخضراء والتي يحصل عليها الفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.

وأضافت: إن باب المشاركة يفتح أمام الأفلام المشاركة في الفترة من ١٥ مايو الجاري وحتي ٢٠ يوليو المقبل علي أن تكون الأفلام المتقدمة من إنتاج عامي 2024 و2025 ولم يسبق عرضها أو مشاركتها في مهرجان مصري من قبل.

تشهد أحداث فيلم إن غاب القط المقرر عرضه قريبا قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركان في بطولة العمل بجانب آسر يس وكارمن بصيبص.

ومن المقرر أن تشهد أحداث الفيلم تعرض محمد شاهين وأسماء جلال للعديد من المشاكل، ويتدخل آسر يس لحل الأزمة بينهما.

يلعب الفنان كريم محمود عبد العزيز خلال أحداث مسلسل "مملكة الحرير" إحدى الشخصيات المهمة، حيث يظهر في شخصية تعيش في مملكة، ويدخل في قلب صراعات محتدمة بين أشقائه ضمن أحداث العمل.

وتدور تفاصيل العمل في مملكة غامضة تجمع بين اللحظات المشحونة بالأحداث واللقطات ذات الطابع الإنساني.

كشفت الفنانة سماء إبراهيم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن تعرضها لوعكة صحية بسبب فطر في الأذن.

وكتبت سماء إبراهيم قائلة: "الحمد لله.. ألف حمد وشكر لله، اللي في الصورة ده جزء من فطر في الأذن تسبب في آلام شديدة، وفقدان للاتزان، والتهاب في الأذن الوسطى، الحمد لله إحنا في مرحلة العلاج، بس قد إيه حاجة صغيرة ممكن تسبب كوارث!".

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