أسباب اصفرار وجه الطفل وطرق علاجه

أسباب اصفرار وجه الطفل، اصفرار وجه الطفل من المشكلات التى تشكو منها العديد من الأمهات وتتساءل عن السبب خوفا من أن يكون السبب خطير.

وأسباب اصفرار وجه الطفل، عديدة أبرزها أنيميا فقر الدم، وتهتم الأمهات كثيرا باستشارة الكليب المختص لمعرفة السبب وسرعة العلاج.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن شحوب أو اصفرار وجه الطفل أحيانا يكون جرس إنذار، لمشكلة ما يعانى منها الطفل ولا بد من سرعة علاجها.

أسباب اصفرار وجه الطفل

وأضاف عبد الحميد، أن من أسباب اصفرار وجه الطفل:-

نقص الحديد “أنيميا فقر الدم”.

نقص فيتامين B12.

سوء تغذية بشكل عام.

طرق علاج اصفرار وجه الطفل

وتابع، أنه لو لاحظت الأم اصفرار أو شحوب وجه الطفل يجب اتباع بعض التعليمات، منها:-

عمل تحليل صورة دم كاملة (CBC) للاطمئنان على نسبة الحديد في الدم.

مراجعة نظام غذاء الطفل حيث يجب أن يحتوى غذائه على اللحوم والبيض والخضروات الورقية مثل السبانخ.

يجب حصول الطفل على مصادر طبيعية أو مكملات فيها B12.

فى حالة وجود نقص فى أحد العناصر الغذائية ينصح الطبيب المختص بالمكملات الغذائية بجرعات محددة مع نظام غذائي صحى ومناسب لحالة الطفل.

أكلات مهمة لحماية الأطفال من سوء التغذية

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك أكلات مهمة يجب تقديمها للطفل لحمايته من اصفرار الوجه ونقص العناصر الغذائية بالجسم، ومن هذه الأكلات:-

الكبدة مرة في الأسبوع تكفي.

اللحوم الحمراء المطبوخة جيدا.

صفار البيض.

السبانخ والبقدونس والجرجير.

البقوليات مثل العدس والفاصوليا.

البنجر.

زبادي أو لبن مدعم بفيتامين B12.

حبوب الإفطار المدعمة منها مخصوص للأطفال.

أسباب اصفرار وجه الطفل

كيف تقوى مناعة طفلك؟

ولتقوية مناعة الطفل يجب اتباع النصائح التالية:-

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

- منع الوجبات السريعة، ومنها المقليات، التي تحتوي على الكثير من الدهون إلى جانب أنها لا تحتوي على عناصر غذائية تفيد جسم الطفل، واستبدالها بالأكلات الصحية التي تستطيعين طهيها بنفسك.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية واستبدالها بالعصائر الطبيعية من الفاكهة الطازجة، وهذا لأن المشروبات الغازية تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام وغيرها.

- عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، مما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.

- تشجيع الطفل على شرب الماء، والذي يقي من الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى أن شرب الماء يساعد على عمل أجهزة الجسم بشكل طبيعي، ويسهم في الوقاية من العديد من الأمراض التي من الممكن أن يتعرض إليها الأطفال.

- تقديم الفاكهة والخضراوات الطازجة بشكل يومي للطفل للحصول على أفضل الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها جسم الطفل، ومن الممكن أن تقدم الفواكه على هيئة عصير بدون سكر أو محلى بملعقة صغيرة من عسل النحل.

- الاهتمام بتقديم الدجاج واللحوم للأطفال والتي تحتوي على البروتين اللازم للطفل، وإذا كان الطفل لا يحب تناول اللحوم من الممكن تقديمها بأشكال مختلفة يحبها الطفل مثل الكفتة أو الفطائر المحشوة باللحم المفروم، وكذلك الدجاج أيضا له الكثير من الطرق التي يحبها الأطفال.

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