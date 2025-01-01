الأربعاء 01 يناير 2025
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صحة ومرأة

الصحة تكشف عن 5 أمراض تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية

أمراض سوء التغذية
أمراض سوء التغذية

كشفت وزارة الصحة عن أهم الأمراض التى يمكن أن  تصيب الطفل بسبب سوء التغذية.

أمراض سوء التغذية 

وتشمل هذه الأمراض:

١- الهزال

٢- نقص الوزن

٣-نقص الفيتامينات والمعادن 

٤-السمنة

٥-التقزم

وأكدت وزارة الصحة أن الحماية من هذه الأمراض يتم من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتناول الطفل وجباته الغذائية.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 8 ملايين و995 ألفا، و602 طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 29 سبتمبر 2024 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب.

فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة فى العمل طوال العام الدراسي  بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغ ٢٠٠٠ فريق

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغ ٢٠٠٠ فريق، تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

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الصحة: فحص 8 ملايين و995 ألف طالب ضد «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

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اتباع نظام غذائي صحي الفيتامينات والمعادن سوء التغذية وزارة الصحة نقص الوزن

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