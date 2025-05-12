الصحة: 40% من المصريين يعانون سوء التغذية ويكلفون الدولة 20 مليار جنيه سنويا

أعلنت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن هناك 40% من المواطنين يعانون من أمراض سوء التغذية، وتتحمل الدولة أعباء مالية سنوية بسبب أمراض سوء التغذية 20 مليار جنيه.

نسب التقزم بين الأطفال

وأكدت عبلة الألفي، في كلمتها في مؤتمر إطلاق النتائج التجريبية للخطة العاجلة للسكان والتنمية، أن نسب التقزم بين الأطفال بلغت 13%، بينما يعاني 43% من فقر الدم و11% من السمنة.

أشارت الدكتورة عبلة الألفي الى أن هذه المؤشرات من أبرز التحديات التي تواجه الدولة في ملف تحسين الخصائص السكانية.

وشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة احتفالية إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وإعلان نتائج المرحلة التجريبية للخطة اليوم الإثنين، بحضور الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية.

الخطة العاجلة للسكان

وكانت الدكتورة عبلة الألفي، كشفت عن معدلات تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، ضمن جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بحلول عام 2027.

وأشارت إلى أنه من أبرز إنجازات الخطة تحقيق تراجع في معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على ارتفاع وعي الأسرة المصرية، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة والأمية، والتصدي للتحديات الصحية المرتبطة بـالتقزم والأنيميا، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.

مجهودات الدولة لتنمية رأس المال البشري

وكشفت الدكتورة عبلة الألفي عن مجهودات الدولة لتنمية رأس المال البشري منذ المراحل الأولى من عمر الطفل من خلال المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" التي تمثل أحد أهم محاور التدخل المبكر لتكوين إنسان سليم بدنيًا وذهنيًا، وتغيير حياة الأسرة المصرية، مؤكدة أن المبادرة تستهدف تحسين رعاية الطفولة المبكرة، وتقليل معدلات وفيات الأطفال، وتعزيز الوعي الصحي والتغذوي للأمهات والأسر من خلال تعزيز اللامركزية، إضافة إلى تطوير المجلس القومي للسكان مؤسسيًا بالتعاون بين جميع الوزارات المعنية، إلى جانب تحقيق الحوكمة والميكنة، وتطوير شامل لمراكز الرعاية الأولية، كخطوة محورية للقضاء على ما يُعرف بـ"المناطق الحمراء" ذات المؤشرات الصحية المتدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.