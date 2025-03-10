وزير الصحة: 40% من المصريين يعانون من فقر الدم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة "100 مليون صحة" قد كشفت عن أرقام مقلقة بشأن سوء التغذية في مصر، مشيرًا إلى أن أبرز المشكلات المنتشرة تشمل الأنيميا، التقزم، والسمنة.

وأوضح أن "الغذاء بالفعل بيت الداء"، وأن الدول التي تتمتع بنظم غذائية متطورة تحقق معدلات صحة أفضل، مما يستدعي دراسة المجتمعات بشكل دقيق لوضع سياسات غذائية أكثر فعالية.

وخلال كلمته في احتفالية إطلاق "البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز البلدي المدعم بالمغذيات الأساسية"، كشف الوزير عن أن 40% من المصريين يعانون من فقر الدم وفقًا لبيانات المسح السكاني، مؤكدًا أن سوء التغذية لا يؤثر فقط على الصحة العامة بل يمتد تأثيره إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن الأطفال المصابين بالسمنة والأنيميا يعانون من ضعف في الإدراك، وأن هذه الأمراض قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري.

تعزيز القيمة الغذائية للخبز المدعم

أوضح عبد الغفار أنه يجري حاليًا مناقشات حول إمكانية إضافة المغذيات الأساسية إلى الخبز المدعم، نظرًا لما لها من تأثير إيجابي مستقبلي على الصحة العامة والاقتصاد.

وأشار إلى أن 100 جرام من الدقيق تحتوي على 4 مليجرام من الحديد، إلا أن عمليات الطحن تؤدي إلى فقدان جزء كبير من هذا الحديد، مما يستدعي تعويضه بإضافة المغذيات الأساسية.

إطلاق برنامج تعزيز القيمة الغذائية للخبز البلدي

وجاءت تصريحات وزير الصحة خلال احتفالية إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية للبرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز البلدي المدعم بالمغذيات الأساسية، الذي يتم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، المعهد القومي للتغذية، ووزارة الصحة والسكان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين.

ويهدف البرنامج إلى تحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز البلدي المدعم عن طريق إضافة الفيتامينات، الحديد، وحمض الفوليك لمكافحة سوء التغذية وتحسين الصحة العامة، خصوصًا بين الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيُنفذ في 13 محافظة تشهد معدلات إصابة مرتفعة بالأنيميا، مع تدريب 600 عامل في المطاحن لضمان جودة الإنتاج وفقًا للمعايير الصحية.

وأكد عبد الغفار أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات القضاء على الجوع، وتحسين التغذية، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

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