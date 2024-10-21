الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

4 نصائح تساعد فى تقوية العظام وتمنع هشاشتها

هشاشة العظام
هشاشة العظام

هشاشة العظام من المشكلات التى يعانى منها العديد من الكبار والصغار نتيجة سوء التغذية وعدم التركيز على مصادر الكالسيوم.

وهشاشة العظام يجب الالتزام بعلاجها بالدواء والنظام الغذائى الغنى بالكالسيوم والفيتامينات المهمة لتقوية العظام.

نصائح مهمة تحمى من الإصابة بهشاشة العظام 

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، إن هناك نصائح مهمة تحمى من الإصابة بهشاشة العظام، منها: 

  • الابتعاد عن التدخين لأنه يؤثر على صحة العظام بشكل سلبي.
  • لنظام الصحي المتوازن والحرص على أخذ كل احتياجاتك من الفيتامينات والمعادن.
  • مراقبة الوزن لأن الوزن الزائد بيضغط على العظام ويضعفها، والنحافة بتأُثر على كثافة العظام.
  • استشارة طبيب، ولازم تعمل فحوصات دورية لو في حد في عائلتك أصيب بهشاشة العظام.

 

أسباب الإصابة بهشاشة العظام 

ومن أسباب هشاشة العظام:-

  • نقص الكالسيوم وفيتامين د: يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى ضعف العظام.
  • تزداد هشاشة العظام مع تقدم العمر، حيث يقل إنتاج الجسم للكالسيوم.
  • الهرمونات: انخفاض هرمون الاستروجين لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وانخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال.
  • العوامل الوراثية: تاريخ عائلي من هشاشة العظام قد يزيد من المخاطر.
  • نمط الحياة: قلة النشاط البدني، التدخين، وشرب الكحول تؤثر سلبًا على صحة العظام.
  • بعض الأمراض: مثل أمراض الغدة الدرقية، وأمراض الجهاز الهضمي، والسكري.
أعراض هشاشة العظام 
أعراض هشاشة العظام 

أعراض هشاشة العظام 

أما عن أعراض هشاشة العظام، منها:-

  • الآلام في الظهر: نتيجة كسور أو تآكل الفقرات.
  • انخفاض الطول: تآكل الفقرات يمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري.
  • كسور متكررة: حتى عند التعرض لاصطدامات بسيطة.
  • فقدان القوة: ضعف في القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

 

علاج هشاشة العظام 

ولأن العلاج ضرورى، يجب الالتزام ببعض النصائح التى تساهم فى علاج هشاشة العظام منها:-

  • الأدوية: تشمل مضادات هشاشة العظام مثل البيسفوسفونيت، والهرمونات، والمكملات الغذائية.
  • التغذية: زيادة تناول الكالسيوم وفيتامين د من خلال الأطعمة أو المكملات.
  • النشاط البدني: تمارين تقوية العظام مثل المشي، رفع الأثقال، والتمارين الهوائية.
  • تغيير نمط الحياة: الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول.

 

الوقاية من هشاشة العظام 

وللوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، يجب القيام بالتالى: 

  • كالفحص المبكر للكشف عن هشاشة العظام في مراحل مبكرة.
  • التوعية الصحية حول أهمية التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي.
txt

في اليوم العالمي لهشاشة العظام، ​5 نصائح من هيئة الدواء للمرضى لتجنب الكسور

txt

في اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، طرق علاجها وأسباب الإصابة بها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

العظام هشاشة العظام الوقاية من هشاشة العظام أعراض هشاشة العظام اسباب هشاشة العظام الدكتور محمد حلمى صحة الصحة

مواد متعلقة

قد تؤدي لالتهاب المفاصل، أعراض وأسباب الصدفية

السبب الأكثر شيوعًا للعقم عند النساء، أعراض وطرق علاج تكيس المبايض

قد يؤدي إلى تلف الكلي، أعراض ومضاعفات تضخم البروستاتا

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا

السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر

مدبولي يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل

منوعات

المزيد

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

توفي "زي النهاردة" من 1059 سنة، «ابن حِبان إمام الحديث» المتشددون اتهموه بالإلحاد والزندقة

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية