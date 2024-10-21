4 نصائح تساعد فى تقوية العظام وتمنع هشاشتها

هشاشة العظام من المشكلات التى يعانى منها العديد من الكبار والصغار نتيجة سوء التغذية وعدم التركيز على مصادر الكالسيوم.

وهشاشة العظام يجب الالتزام بعلاجها بالدواء والنظام الغذائى الغنى بالكالسيوم والفيتامينات المهمة لتقوية العظام.

نصائح مهمة تحمى من الإصابة بهشاشة العظام

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، إن هناك نصائح مهمة تحمى من الإصابة بهشاشة العظام، منها:

الابتعاد عن التدخين لأنه يؤثر على صحة العظام بشكل سلبي.

لنظام الصحي المتوازن والحرص على أخذ كل احتياجاتك من الفيتامينات والمعادن.

مراقبة الوزن لأن الوزن الزائد بيضغط على العظام ويضعفها، والنحافة بتأُثر على كثافة العظام.

استشارة طبيب، ولازم تعمل فحوصات دورية لو في حد في عائلتك أصيب بهشاشة العظام.

أسباب الإصابة بهشاشة العظام

ومن أسباب هشاشة العظام:-

نقص الكالسيوم وفيتامين د: يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى ضعف العظام.

تزداد هشاشة العظام مع تقدم العمر، حيث يقل إنتاج الجسم للكالسيوم.

الهرمونات: انخفاض هرمون الاستروجين لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وانخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

العوامل الوراثية: تاريخ عائلي من هشاشة العظام قد يزيد من المخاطر.

نمط الحياة: قلة النشاط البدني، التدخين، وشرب الكحول تؤثر سلبًا على صحة العظام.

بعض الأمراض: مثل أمراض الغدة الدرقية، وأمراض الجهاز الهضمي، والسكري.

أعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام

أما عن أعراض هشاشة العظام، منها:-

الآلام في الظهر: نتيجة كسور أو تآكل الفقرات.

انخفاض الطول: تآكل الفقرات يمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري.

كسور متكررة: حتى عند التعرض لاصطدامات بسيطة.

فقدان القوة: ضعف في القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

علاج هشاشة العظام

ولأن العلاج ضرورى، يجب الالتزام ببعض النصائح التى تساهم فى علاج هشاشة العظام منها:-

الأدوية: تشمل مضادات هشاشة العظام مثل البيسفوسفونيت، والهرمونات، والمكملات الغذائية.

التغذية: زيادة تناول الكالسيوم وفيتامين د من خلال الأطعمة أو المكملات.

النشاط البدني: تمارين تقوية العظام مثل المشي، رفع الأثقال، والتمارين الهوائية.

تغيير نمط الحياة: الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول.

الوقاية من هشاشة العظام

وللوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، يجب القيام بالتالى:

كالفحص المبكر للكشف عن هشاشة العظام في مراحل مبكرة.

التوعية الصحية حول أهمية التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي.