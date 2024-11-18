أفضل نظام غذائي لمرضى الأنيميا من المراهقين

أفضل نظام غذائي لمرضى الأنيميا، تعد الأنيميا أو فقر الدم حالة مرضية تحدث نتيجة نقص خلايا الدم الحمراء أو انخفاض مستويات الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.



ويعاني العديد من المراهقين من الأنيميا بسبب سوء التغذية، وزيادة الطلب على العناصر الغذائية في مرحلة النمو، أو فقدان الدم نتيجة اضطرابات صحية.



لذلك، يجب على المراهقين المصابين بالأنيميا اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالعناصر الغذائية الضرورية لتحسين إنتاج الهيموجلوبين والوقاية من تفاقم الحالة.



وتؤكد الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن النظام الغذائي المتوازن والواعي من أهم عوامل علاج الأنيميا لدى المراهقين، والذي يعتمد على التركيز على العناصر الغذائية الغنية بالحديد، الفيتامينات، والبروتين، مع تجنب الأطعمة التي تعيق امتصاص العناصر الضرورية.



العناصر الغذائية المهمة لمرضى الأنيميا



نظام غذائي لعلاج الانيميا

وأضافت الدكتورة هدى، أن هناك مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة والأساسية، لمرضى الانيميا، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

الحديد:

الحديد هو العنصر الأساسي لإنتاج الهيموجلوبين. يوجد الحديد في صورتين:

الحديد الهيمي: الموجود في المصادر الحيوانية ويُمتص بسهولة من الجسم، مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، والأسماك.

الحديد غير الهيمي: الموجود في المصادر النباتية مثل السبانخ، العدس، الحمص، والفول. يُفضل تناول الحديد غير الهيمي مع مصادر فيتامين "سي" لتعزيز امتصاصه.

فيتامين "سي":

يعمل فيتامين "سي" على زيادة امتصاص الحديد غير الهيمي. تشمل مصادره:

الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الليمون، والجريب فروت.

الخضروات مثل الفلفل الأحمر، البروكلي، والطماطم.

حمض الفوليك:

يُساعد حمض الفوليك في تكوين خلايا الدم الحمراء. تشمل مصادره:

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب.

المكسرات، الحبوب الكاملة، والأفوكادو.

فيتامين "ب12":

يُعتبر فيتامين "ب12" ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة الجهاز العصبي. يوجد بشكل رئيسي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم، البيض، والحليب. يمكن للمراهقين النباتيين الحصول عليه من الأغذية المدعمة أو المكملات الغذائية.

البروتين:

البروتين ضروري لدعم نمو الجسم وإصلاح الأنسجة. تشمل المصادر الصحية البروتين الحيواني (الدجاج، السمك) والبروتين النباتي (البقوليات، المكسرات).

النحاس والزنك:

يعزز النحاس والزنك امتصاص الحديد وإنتاج خلايا الدم الحمراء. يمكن الحصول عليهما من الكاجو، اللوز، والمحار.

أمثلة على النظام الغذائي اليومي لمرضى الأنيميا من المراهقين



أطعمة لمرضى الأنيميا

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية، أمثلة على النظام الغذائي اليومي لمرضى الأنيميا من المراهقين.

وجبة الإفطار:

كوب من عصير البرتقال الطازج (مصدر لفيتامين "سي").

شريحة من خبز الحبوب الكاملة مع بيضة مسلوقة.

حفنة صغيرة من المكسرات (مثل اللوز أو الجوز).

وجبة خفيفة:

حفنة من الفواكه المجففة (مثل الزبيب أو المشمش المجفف الغني بالحديد).

كوب من اللبن الرائب.

وجبة الغداء:

طبق من اللحوم الحمراء الخالية من الدهون أو الدجاج المشوي.

نصف كوب من العدس أو الحمص.

طبق كبير من الخضروات المطهية مثل السبانخ أو البروكلي.

طبق صغير من الأرز البني أو البطاطس المشوية.

وجبة خفيفة بعد الظهر:

ثمرة من الفاكهة الغنية بفيتامين "سي" مثل الكيوي أو الفراولة.

شريحة من خبز الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني.

وجبة العشاء:

قطعة من السمك المشوي (مصدر للحديد وفيتامين "ب12").

سلطة خضراء تحتوي على الفلفل والطماطم.

كوب من الحليب المدعم بالحديد وفيتامين "ب12".

قبل النوم:

كوب من شاي الأعشاب مع ملعقة صغيرة من العسل.

نصائح لتحسين فعالية النظام الغذائي



وتقدم الدكتورة هدى، مجموعة من النصائح الهامة لمرضى الأنيميا من المراهقين، لتحسين فعالية النظام الغذائي.

تجنب الأطعمة المثبطة لامتصاص الحديد:

تجنب تناول الشاي والقهوة أثناء الوجبات لأنها تقلل امتصاص الحديد.

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع الوجبات الرئيسية لأنها تعيق امتصاص الحديد.

زيادة تناول الأطعمة المدعمة:

يمكن للمراهقين اختيار الحبوب، العصائر، والألبان المدعمة بالحديد وفيتامينات "ب".

ممارسة النشاط البدني:

تُساعد التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا على تحسين الدورة الدموية وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

شرب كميات كافية من الماء:

يساهم الماء في تحسين وظائف الجسم وإزالة السموم التي قد تعيق امتصاص الحديد.

الحاجة إلى المكملات الغذائية

في بعض الحالات، قد لا يكون النظام الغذائي وحده كافيًا لعلاج الأنيميا، خاصة إذا كانت الحالة متقدمة.

في هذه الحالة، يمكن للطبيب وصف مكملات الحديد، حمض الفوليك، أو فيتامين "ب12".

يجب عدم تناول المكملات دون استشارة طبية لتجنب الآثار الجانبية.

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