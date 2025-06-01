حضريه بنفسك، حمام زيت خفيف لتغذية الشعر وزيادة لمعانه

تغذية الشعر أمر ضرورى للحفاظ على لمعانه وحيويته، لذا تحرص الفتيات كثيرا على تغذية الشعر من خلال حمامات الزيت المختلفة وكذلك حمامات الكريم.

وتغذية الشعر ليست خارجية فقط بل يجب تناول الخضروات والفواكه الطازجة مع شرب الماء الوفير والابتعاد عن التوتر العصبى.

حمام زيت خفيف لتغذية الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، حمام زيت خفيف لتغذية الشعر وزيادة لمعانه.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من كل من

زيت جوز الهند

زيت الزيتون

زيت الأرجان

زيت الخروع

زيت اللوز الحلو

طريقة لتحضير:-

قومي بخلط الزيوت معا وحفظها فى زجاجة فى مكان معتم.

وعند الاستخدام قومى بتدفئة كمية مناسبة من الزيت من ملعقتين إلى أربع ملاعق حسب طول الشعر لمدة من 10 إلى 20 ثانية فقط.

ثم ضعي الزيت على فروة الرأس ودلكي بلطف بأطراف الأصابع لمدة 5 دقائق، ثم وزعيه على باقي الشعر حتى الأطراف.

غطي شعرك بمنشفة دافئة أو قبعة بلاستيكية واتركيه من 30 دقيقة إلى ساعة، كلما تركتيه أطول زاد امتصاص الفوائد.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف وماء فاتر، وقد تحتاجين لغسلتين للتخلص من بقايا الزيت.

كرري حمام الزيت مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب احتياج شعرك.

هذه الوصفة تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتقليل التساقط، وترطيب عميق ولمعان طبيعي، مع تقليل التقصف والهيشان، وتحفيز نمو شعر صحي وكثيف.

يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع لتحفيز الدورة الدموية وتحسين رائحة الزيت.

لا تستخدمي الماء الساخن عند غسل الزيت حتى لا يجفف الشعر.

حمام زيت لتغذية الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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