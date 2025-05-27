يتأثر الشعر كثيرا بوسائل فرد الشعر الساخنة، وكذلك الصبغة والتعرض للشمس ما يسبب إجهاد الشعر كثيرا وهذا يزيد من التقصف والهيشان.

وللأسف يفقد الشعر المجهد لمعانه ويصبح جافا مهما كانت درجة نعومته، لذا تحرص الفتيات على علاجه لإعادة جمالهن سريعًا

وصفة طبيعية لإعادة ترميم الشعر المجهد

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لإعادة ترميم الشعر المجهد.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

نصف حبة أفوكادو ناضجة

الطريقة:

قومي بهرس نصف حبة الأفوكادو جيدا حتى تصبح كريمية القوام.

أضيفي زيت جوز الهند والعسل إلى الأفوكادو وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي الخليط على شعر نظيف ورطب، وركزي على الأطراف والجذور.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة، واتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ جيدًا.

هذا القناع يخترق جذور الشعر ويغذيها بعمق، كما يمنع تقصف الأطراف.د، كنا يرطب الشعر ويحافظ على لمعانه، ويعمل كمضاد للبكتيريا.د، والأفوكادو غني بالفيتامينات (A، D، E) والأحماض الدهنية التي تعزز مرونة الشعر وتقويه.

استخدمي هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب درجة تلف الشعر.

قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

احرصي على شرب الماء وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات.

وصفة طبيعية لإعادة ترميم الشعر المجهد

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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