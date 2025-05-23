الجمعة 23 مايو 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج قشور والتهابات فروة الرأس

فروة الرأس
فروة الرأس

التهابات فروة الرأس من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة أبرزها قشرة الشعر والحكة التى تسبب الالتهابات وظهور القشور بفروة الرأس.

وتحرص الفتيات على علاج القشور والالتهابات سريعا للحفاظ على سلامة فروة الرأس وتجنب ضعف وتساقط الشعر ما يعيد للشعر جماله.

وصفة طبيعية لعلاج قشور والتهابات فروة الرأس 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج قشور والتهابات فروة الرأس.

المكونات:-

 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي.

1 كوب ماء فاتر.

3 قطرات من زيت شجرة الشاي.

زجاجة بخاخ (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام:

  • يخلط خل التفاح مع الماء جيدا.
  • تضاف قطرات زيت شجرة الشاي إلى الخليط وترج جيدا.
  • يوضع الخليط في زجاجة بخاخ أو يستخدم مباشرة بفوطة نظيفة.
  • يرش أو يدلك الخليط على فروة الرأس بلطف ويترك لمدة 15-20 دقيقة.
  • يشطف الشعر جيدا بالماء الفاتر، ويمكن غسله بشامبو خفيف خالي من الكبريتات.
  • خل التفاح يساعد على موازنة حموضة فروة الرأس، ويمنع نمو الفطريات المسببة للقشرة.
  • أما زيت شجرة الشاي، فهو مضاد قوي للبكتيريا والفطريات، يساعد على تهدئة الالتهابات وتهيج الجلد.
  • يفضل استخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيا.
  • يجب تجنب استخدام مستحضرات شعر قاسية أو تحتوي على كحول.
  • مع شرب الماء وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات يعزز صحة الشعر والفروة.
وصفة طبيعية لعلاج قشور فروة الرأس 
وصفة طبيعية لعلاج قشور فروة الرأس 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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