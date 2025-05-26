يحتاج الشعر الجاف إلى الترطيب العميق لإعادة جماله ولمعانه مرة أخرى، كما أن هذا الترطيب يجعله أكثر انسيابية ويقلل الهيشان.

وتحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية يوميا لترطيب الشعر الجاف لأن الترطيب العادى بالكريمات وحده لا يكفي، لذا يجب الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف وزيادة لمعانه.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (طبيعي وعضوي إن أمكن)

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

نصف ثمرة أفوكادو ناضجة

الطريقة:

اهرسي نصف ثمرة الأفوكادو جيدا حتى تصبح كالكريمة.

أضيفي زيت جوز الهند والعسل إلى معجون الأفوكادو وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الماسك على شعرك الجاف، وركزي على الأطراف التي تكون أكثر عرضة للجفاف والتقصف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي (قبعة استحمام) واتركي الخليط لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو المناسب والماء الدافئ.

هذه الوصفة تخترق الشعر بعمق، وترطب وتقوي الشعرة من الداخل، كما تغذى الشعر وتمنحه نعومة ولمعان.

استخدمي هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

قللي من استخدام مجففات الشعر والمنتجات الكيميائية للحفاظ على صحة الشعر.

احرصي على شرب كميات كافية من الماء وتناول غذاء متوازن يحتوي على الفيتامينات الضرورية لنمو الشعر.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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