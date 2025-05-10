اصنعي كريمات لجمال شعرك، بنفسك في البيت

اصنعي كريمات شعرك بنفسك في البيت، أصبحت العودة إلى الطبيعة والاهتمام بالعناية الذاتية بوسائل طبيعية من أبرز اتجاهات العصر الحديث، خاصة في مجال العناية بالشعر والبشرة.

ففي ظل الانتشار الواسع للمنتجات الكيميائية، بدأت كثير من النساء في البحث عن بدائل طبيعية وآمنة، تعطي نتائج فعالة دون آثار جانبية.



من بين هذه البدائل، تبرز صناعة الكريمات الطبيعية للشعر في المنزل باستخدام الزيوت والمواد الطبيعية المتاحة كمجال متزايد الاهتمام لما لها من فوائد كثيرة، ولما تتيحه من إمكانية التحكم بالمكونات بحسب نوع الشعر واحتياجاته.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن صناعة كريمات الشعر من الزيوت والمواد الطبيعية في المنزل تُعد حلا رائعًا لكل من يهتم بصحة شعره ويرغب في الابتعاد عن المواد الصناعية الضارة، خاصةً أن الأمر لا يتطلب معدات معقدة أو خبرة مسبقة، بل يكفي قليل من المعرفة والتجربة.

أهمية الكريمات الطبيعية للشعر

كريمات طبيعية للشعر

وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن الشعر، كغيره من أجزاء الجسم، يتأثر بعوامل كثيرة مثل التغذية، والعوامل البيئية، واستخدام المواد الكيميائية في الصبغات أو المستحضرات الصناعية. ولهذا فإن تزويده بالتغذية والترطيب المناسبين يُعد من أهم أساسيات الحفاظ على صحته ولمعانه.



والكريمات الطبيعية للشعر تساعد في:



ترطيب الشعر الجاف بفضل الزيوت الطبيعية كزيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

تحفيز نمو الشعر من خلال زيوت تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس كزيت الخروع وزيت النعناع.

تقوية بصيلات الشعر بفضل الفيتامينات والمعادن الموجودة في الزيوت والأعشاب.

الحد من تساقط الشعر وتقصف الأطراف.

الحماية من العوامل البيئية الضارة، مثل أشعة الشمس والهواء الجاف.

مكونات أساسية في صناعة الكريمات المنزلية

يمكن تحضير كريمات الشعر من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب المنازل أو في محلات العطارة، وأهمها:

الزيوت الطبيعية: مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الأرجان، زيت اللوز الحلو، زيت الخروع، زيت السمسم، وزيت الجرجير.

الزبدات النباتية: مثل زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو، وهي توفر قاعدة كريمية مغذية وغنية.

الأعشاب المطحونة أو المنقوعة: مثل الحناء، البابونج، اللافندر، الروزماري.

الجيل الطبيعي: مثل جل الصبار (الألوفيرا) الذي يرطب ويغذي فروة الرأس.

الفيتامينات: مثل فيتامين E الذي يساعد في تقوية الشعر، ويمكن الحصول عليه من كبسولات تباع في الصيدليات.

الماء المقطر أو ماء الورد: يُستخدم لتخفيف القوام الكريمي إن لزم الأمر.

خطوات عامة لصناعة كريم طبيعي في المنزل



كريم للشعر طبيعي

المكونات (نموذجية لتحضير كريم مرطب ومغذي للشعر الجاف):

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت الأرجان.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

3 قطرات من زيت عطري (اختياري، مثل زيت اللافندر أو زيت النعناع).

كبسولة فيتامين E.

الطريقة:

توضع زبدة الشيا في وعاء معدني وتُذوّب على نار هادئة باستخدام حمام مائي (توضع فوق قدر يحتوي ماء ساخن).

تُضاف الزيوت تدريجيًا إلى الزبدة المذابة مع التحريك المستمر حتى يتجانس الخليط.

بعد رفع المزيج عن النار، يُترك ليبرد قليلًا ثم يُضاف إليه جل الألوفيرا وزيت الفيتامين E والزيت العطري.

يُخلط المزيج جيدًا باستخدام خلاط يدوي صغير (أو شوكة قوية) حتى يُصبح كريمي القوام.

يُحفظ الكريم في عبوة زجاجية نظيفة في مكان بارد وجاف.

طرق استخدام الكريم الطبيعي



يُستخدم الكريم بعد غسل الشعر وتجفيفه جزئيًا، حيث تُؤخذ كمية صغيرة وتُفرك بين اليدين ثم تُوزع على أطراف الشعر.

يمكن استخدامه كـ"كريم تصفيف" يومي لترطيب الشعر المجعد أو الجاف.

في حالة الشعر شديد الجفاف أو التالف، يمكن استخدامه كماسك يُترك على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل الغسل.

فوائد الكريمات المنزلية مقابل الصناعية



تمتاز الكريمات المنزلية بأنها:

خالية من المواد الحافظة والمواد الكيميائية الضارة.

قابلة للتخصيص بحسب نوع الشعر (دهني، جاف، مختلط).

اقتصادية، إذ تُحضّر من مكونات متوفرة وغير مكلفة.

صحية وآمنة حتى للأطفال.

في المقابل، فإن المنتجات الصناعية قد تحتوي على مواد كيميائية مثل البارابين والسلفات والسيليكون، والتي تؤدي إلى تلف الشعر على المدى الطويل رغم نتائجها السريعة.

اصنعي كريم للشعر

نصائح مهمة لصناعة كريمات فعالة



اختبار الحساسية: يجب دائمًا اختبار الكريم على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه بالكامل لتجنب ردود الفعل التحسسية.

التعقيم: يجب تعقيم الأدوات والعبوات المستخدمة لتفادي نمو البكتيريا.

التخزين السليم: يُفضل تخزين الكريم في علبة زجاجية ذات غطاء محكم وفي مكان بارد، ويمكن حفظه في الثلاجة إذا احتوى على مواد قابلة للتلف.

التقليب الجيد: كلما خُلط الكريم جيدًا كلما حصلنا على قوام كريمي أفضل.

مدة الصلاحية: يفضل استخدام الكريم في غضون 3 إلى 4 أسابيع فقط، لضمان فعاليته وسلامته.

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