تعاني العديد من النساء من مشكلة الشعر المموج أو المجعد، ويبحثن عن طرق طبيعية للحصول على شعر ناعم ومفرود دون اللجوء للحرارة أو المواد الكيميائية القاسية.

وعادة ما تكون الوصفات الطبيعية هى المل الامثلغلانعا اقتصادية وسهلة التحضير وليس لها أى آثار جانبية على الشعر، لذا تلجأ لها الفتيات.

وصفة طبيعية لفرد الشعر المموج

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر المموج بمكونات بسيطة.

المكونات:

1 كوب من حليب جوز الهند

2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة (المايزينا)

طريقة التحضير:

في وعاء، اخلطي الحليب مع عصير الليمون جيدا.

أضيفي زيت الزيتون ونشا الذرة، وقلبي المكونات حتى تتجانس.

ضعي الخليط على نار هادئة وحركي باستمرار حتى يتكاثف ويأخذ قوام الكريم.

اتركي الخليط يبرد قليلا.

اغسلي شعرك جيدا وجففيه بمنشفة حتى يصبح رطب.

قسمي شعرك إلى أجزاء وابدئي بوضع الخليط من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة ساخنة، واتركيه لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر، ويفضل استخدام بلسم طبيعي.

حليب جوز الهند يرطب الشعر ويمنحه نعومة.

زالليمون يساعد في تنظيف فروة الرأس وله خصائص لفرد الشعر.

وزيت الزيتون يغذي الشعر بعمق ويمنع تقصفه.

أما نشا الذرة تعمل على تنعيم الشعر وتمنحه لمعان.

يستخدم هذا الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

يفضل استخدام شامبو خالى من الكبريتات للحفاظ على نتائج الفرد.

وصفة طبيعية لفرد الشعر المموج

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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