قصة المتهم بالتسبب في مصرع عريس الجنة بكورنيش المقطم.. الجاني شقيق ياسمين النرش صاحبة واقعة المطار الشهيرة.. السير عكس الاتجاه وتعاطي المواد الكحولية أثناء القيادة أبرز الاتهامات

عادت منطقة المقطم مجددًا إلى واجهة الأحداث الدامية، فبعد أيام قليلة من حادث نجل المستشار أو “طفل المرور” كما يطلق عليه، شهدت منطقة الكورنيش هناك حادثا جديدا على يد شخصية محسوبة على المشاهير، الفارق بينهما فقط أن الأخيرة لم تكن بعصا بيسبول مميتة، بل بسيارة سارت عكس الاتجاه لتنهي أحلام أسرتين فى غمضة عين. فماذا حدث هناك ووثقته الكاميرات؟

شاهد الحادث من هنا

الضحية «عريس الجنة» كما أطلق عليه ذووه، شاب فى مقتبل العمر عقد قرانه على زوجته ولم يمهله القدر لاستكمال حياته، قرر الجاني شقيق ياسمين النرش، “صاحبة واقعة المشادة مع أحد أفراد الشرطة بمطار القاهرة”، إنهاء حياته وتحويل حلم أسرته إلى كابوس مرعب وجرح لن يندمل.



ساق القدر الضحية “إسلام حامد” الذي يهرول مع أسرة عروسه فى الطرقات لتجهيز عش الزوجية، هبط من منزل أسرته على أمل العودة ليلا لإخبارهم بما أنجزه مع عائلة زوجته المستقبلية فى عش الزوجية، اصطحب داخل سيارته حماته السيدة “نحمده”، وبناتها الاثنتين (زينب وفاطمة).

تحريات الأمن تكشف ملابسات الحادث

لم يتوقع عريس الجنة، أثناء سيره على منطقة كورنيش المعادي أنه فى نفس الوقت الذي هبط فيه من مسكن عائلته، نزل شاب آخر يدعى “أ. النرش” بسيارة فارهة من ماركة (دودج) لكنه حمل زجاجات الخمر بدلا من الحلم، الضحية كان يهرول فى الطرقات لتجهيز عش زوجية بسيط تراوده أحلام المستقبل فى تكوين أسرة سوية، فى المقابل، وعكس السير كما أكدت تحريات الأمن حول الحادث، جاء الجاني (شقيق ياسمين النرش) مخمورا يسابق الزمن لإنهاء حياة البشر بسرعة جنونية، أنهى السكير حلم المستقيم، وفاضت روحه إلى خالقه، ورافقته على عجل فى الرحلة الأبدية والدة عروسه (السيدة نحمده)، بينما ترقد العروس وشقيقتها تصارعان الموت فى الرعاية المركز بالمستشفى. ورصدت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة تفاصيل حادث الدهس المروع على كورنيش المقطم، الذي وقع مساء أمس السبت، وأسفر عن مصر اثنين وإصابة آخرين.

بلاغ للأجهزة الأمنية بمصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة ابنتيها

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا بمصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة ابنتيها بإصابات بالغة، حيث دهستهم سيارة تسير عكس الاتجاه وبسرعة جنونية يقودها شاب.

وتبين وفق التحريات الأولية أن الجاني هو شقيق سيدة الأعمال، ياسمين النرش، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، والتي سبق وتورطت بقضية الاعتداء على ضابط بمطار القاهرة وحيازة مخدرات.



فيما وثّق مقطع الفيديو لحظة التصادم فيما تبين أن الجاني كان يقود سيارة بسرعة جنونية، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى صطدامه بسيارة تقل أسرة مكونة من سيدة، وابنتيها، وزوج إحداهما.



وأسفر الحادث عن وفاة السيدة المسنة وزوج ابنتها في الحال، فيما نُقلت الفتاتان إلى المستشفى في حالة حرجة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، تبين من التحريات الأولية أنه كان تحت تأثير تعاطي المواد الكحولية أثناء القيادة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم، وهو شقيق السيدة المعروفة إعلاميًّا بـ"سيدة المطار" ياسمين النرش، كان يقود سيارة من طراز "دودج" بسرعة مفرطة وفي الاتجاه المعاكس، ما تسبب في الاصطدام العنيف بسيارة ملاكي كانت تسير في الاتجاه الصحيح.



وقد وجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات، من بينها:

القتل الخطأ

القيادة عكس الاتجاه

تعاطي المواد الكحولية أثناء القيادة

تعريض حياة المواطنين للخطر

كما اطلعت النيابة على مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث، والتي وثّقت لحظة التصادم، وأمرت بتفريغ محتواها وتحليلها ضمن التحقيقات الجارية.

وأظهرت نتائج تحليل عينات الدم الخاصة بالمتهم، التي أُخذت عقب الحادث مباشرة، وجود آثار للكحول في جسده وقت وقوع التصادم.

جدير بالذكر أن ياسمين النرش، شقيقة الجاني، كانت قد أدِينت في قضية شهيرة عام 2015 عندما اعتدت على أحد ضباط الأمن في مطار القاهرة، وقضت المحكمة حينها بسجنها 3 سنوات و6 أشهر، وتغريمها 50 ألف جنيه.

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