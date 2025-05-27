العناية بالبشرة أمر مهم وضروري للحفاظ على جمال البشرة ونضارتها وشبابها، ما يزيد من جمال الفتيات كثيرًا لذا يحرصن على العناية بالبشرة.

والعناية بالبشرة يجب أن تكون يومية حيث الترطيب اليومى وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة وشرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية اليومية.

قناع طبيعي يومي للعناية بالبشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يومي للعناية بالبشرة وزيادة جمالها.

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من الزبادي (اللبن الرائب)

بضع قطرات من عصير الليمون (للبشرة الدهنية فقط) أو نقطة زيت زيتون (للبشرة الجافة)

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.

طبقي القناع على وجه نظيف باستخدام أصابعك أو فرشاة نظيفة.

اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم جففيه بلطف بمنشفة ناعمة.

ضعي كريم الترطيب المناسب لنوع بشرتك.

استخدمي القناع مرة يوميا أو كل يومين حسب حاجة بشرتك.

يفضل عمل اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود تحسس.

لا تتعرضي لأشعة الشمس بعد استخدام الليمون دون غسله جيدًا لتجنب التهيج.

هذا القناع يرطب البشرة ويغذيها بعمق ويحمى من ظهور التجاعيد المبكرة، كما يقلل إفراز الدهون بالبشرة ويفتحها ويعزز من نضارتها وشبابها وجمالها ما يلزم الفتيات بتطبيقه يوميا.

قناع طبيعي يومي للعناية بالبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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