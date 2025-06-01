الرئيس العراقي لنظيره اللبناني: نبذل أقصى الجهود لدعم بيروت

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال لقاء مع نظيره اللبناني جوزيف عون: إن بغداد تدعم أمن واستقرار لبنان ووحدة أراضيه.

رشيد لـ جوزيف عون: العراق يبذل أقصى الجهود لدعم لبنان



وأضاف رشيد: إن "العراق وانطلاقا من مقررات ​قمة بغداد​ يبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لدعم الشعب اللبناني".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن رشيد وعون أكدا "أهمية مواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة"،

وجددا "دعمهما لوحدة سوريا واستقرارها والحفاظ على سيادتها وأمنها".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وصل إلى مطار بغداد الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة العراقي ​محمد شياع السوداني​ وعدد من كبار المسؤولين العراقيين.

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