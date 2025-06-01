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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في بريانسك الروسية إلى 69 شخصا

انهيار جسر فى روسيا،
انهيار جسر فى روسيا، فيتو

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك بغرب روسيا ألكسندر بوجوماز أن عدد المصابين في حادث خروج قطار ركاب عن سكته بعد انهيار جسر جنوب غرب مدينة بريانسك، ارتفع إلى 69 شخصا.

وكتب بوجوماز عبر "تليجرام" صباح اليوم: "حتى هذه الساعة بلغ عدد المصابين 69 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال"، مضيفا أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، بينهم طفل واحد، وأنه تم نقل 44 شخصا إلى المستشفى، بينما يخضع 22 شخصا للمتابعة الطبية.

وفي وقت سابق أفاد حاكم بريانسك بمصرع 7 أشخاص جراء الحادث وإصابة 33 آخرين.

وكانت السلطات المحلية أعلنت أنها تلقت بلاغا عن انهيار جسر للسيارات في منطقة فيجونيتشسكي، وبعد ذلك أفادت شركة "سكك حديد موسكو" بانحراف قطار ركاب عن السكة في موقع الحادث الذي قالت إنه وقع نتيجة "تدخل غير قانوني في عمل منظومة النقل".

وأعلنت إدارة التحقيقات الإقليمية في مجال النقل التابعة للجنة التحقيق الروسية أن محققيها يعملون على تحديد ملابسات الحادث.

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حاكم بريانسك روسيا قطار ركاب انهيار جسر للسيارات موسكو

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