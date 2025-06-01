ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في بريانسك الروسية إلى 69 شخصا

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك بغرب روسيا ألكسندر بوجوماز أن عدد المصابين في حادث خروج قطار ركاب عن سكته بعد انهيار جسر جنوب غرب مدينة بريانسك، ارتفع إلى 69 شخصا.

وكتب بوجوماز عبر "تليجرام" صباح اليوم: "حتى هذه الساعة بلغ عدد المصابين 69 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال"، مضيفا أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، بينهم طفل واحد، وأنه تم نقل 44 شخصا إلى المستشفى، بينما يخضع 22 شخصا للمتابعة الطبية.

وفي وقت سابق أفاد حاكم بريانسك بمصرع 7 أشخاص جراء الحادث وإصابة 33 آخرين.

وكانت السلطات المحلية أعلنت أنها تلقت بلاغا عن انهيار جسر للسيارات في منطقة فيجونيتشسكي، وبعد ذلك أفادت شركة "سكك حديد موسكو" بانحراف قطار ركاب عن السكة في موقع الحادث الذي قالت إنه وقع نتيجة "تدخل غير قانوني في عمل منظومة النقل".

وأعلنت إدارة التحقيقات الإقليمية في مجال النقل التابعة للجنة التحقيق الروسية أن محققيها يعملون على تحديد ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.