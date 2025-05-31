أخبار مصر اليوم: تحذيرات من عواصف وأعاصير جديدة تضرب الإسكندرية.. الزراعة تنفي بيع مقرها القديم بالدقي.. وتحويلات مرورية بالجيزة بعد إغلاق تقاطع طريقي الواحات مع زويل

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

خطة تشغيل خاصة للسكك الحديدية خلال عيد الأضحى

قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بتشكيل فريق متابعة من الان وحتى انتهاء عيد الاضحى المبارك يعمل على عدد من الاتجاهات منها متابعة حركة بيع التذاكر ومتابعة التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عاصفة الإسكندرية، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت تحذيرات مبكرة وتنويهات واضحة قبل بدء موجة عدم الاستقرار، محذرة من خطورة السحب الرعدية واحتمالية تساقط أمطار غزيرة على بعض المناطق خلال الفترة المقبلة لا سيما الساحل الشمالي ومرسى مطروح.

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم السبت متوجها إلى فرنسا، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة.

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري عن تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي والتي تتضمن رفع 11 كمرة معدنية خاصة بكوبري زويل وذلك تحديدًا بتقاطع طريق زويل مع طريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم باتجاه مناطق أكتوبر وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله في واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، حيث تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام.

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.

أعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، قرارات جديدة تتعلق بأداء اختبارات القدرات 2025، تتعلق بإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالاختبارات، واعتماد دليل اختبارات كليات علوم الرياضة.

عاصفة الإسكندرية، قال الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان: "شاهدت العاصفة الثلجية التي ضربت الإسكندرية بنفسي، مشيرا إلى أنها نشأت بسبب الظواهر المناخية الجامحة.

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