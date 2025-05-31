اختبارات القدرات 2025، الكليات التي تشترطها وضوابطها وخطوات التسجيل لها

أعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، قرارات جديدة تتعلق بأداء اختبارات القدرات 2025، تتعلق بإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالاختبارات، واعتماد دليل اختبارات كليات علوم الرياضة.

وتنطلق اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول بها، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة، وقبل إعلان النتيجة.

وتستعرض بوابة فيتو، أهم المعلومات عن اختبارات القدرات 2025/2026.

ضوابط أداء اختبارات القدرات 2025/2026

أقر المجلس الأعلى للجامعات اليوم، ضوابط اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول بها وجاءت كالتالي:

إعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية.

اختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية.

ضرورة اجتياز الطالب اختبارًا داخليًا بكليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد قبوله بالكلية من خلال موقع التنسيق.

في حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى في الكلية.

يتم توزيع الطلاب على أقسام وشعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.

كليات تشترط أداء اختبارات القدرات

حدد المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول بها، والتي يجب أدائها قبل اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، والبدء في تنسيق القبول بالجامعات، وجاءت تلك الكليات كالتالي:

كليات الفنون التطبيقية. كليات الفنون الجميلة. كليات التربية الموسيقية. كليات التربية الفنية. كليات علوم الرياضة.

دليل اختبارات القدرات بكليات علوم الرياضة 2025

حدد المجلس الأعلى للجامعات دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، وتم تقسيمها هذا العام إلى مسارين:

مسار بدني

مسار مهاري

وذلك بهدف قياس القدرات الرياضية للطلاب والطالبات، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية.

خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها، للتسجيل في اختبارات القدرات 2025 وهي كالآتي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. يسجل الطالب على الموقع باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به بعدها تظهر البيانات الشخصية للطالب (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية")، وعليه التأكد من صحتها. تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة. يجب أن يختار الطالب نوع اختبار القدرات الذي يرغب في تأديته. يقوم الطالب بسداد قيمة الاختبار إلكترونيا. بعدها يتمكن من الحصول على موعد الامتحان من خلال موقع التنسيق. يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذي يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات. تُجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

علما بأن اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة تستمر 3 أيام متتالية.

وتلتزم الكليات بإرسال نتائج الاختبارات للطلاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني، حتى يتمكن الطالب من معرفة نتيجته.

تعليمات هامة للطلاب قبل أداء اختبارات القدرات 2025

هناك مجموعة من التعليمات العامة، التي يجب على الطلاب معرفتها، قبل أداء اختبارات القدرات:

ممنوع الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

يجب أن يحضر الطالب قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب.

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