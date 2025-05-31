محافظ الجيزة يتفقد أسواق اليوم الواحد بالطالبية وبولاق الدكرور

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية، بما يلبي احتياجات المواطنين المترددين على تلك الأسواق.

توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

وأكد المحافظ حرص المحافظة على استمرار تجربة أسواق اليوم الواحد، والتوسع في تنفيذها بمختلف الأحياء والمراكز، بهدف تلبية متطلبات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، خاصة بعد النجاح الذي حققته التجربة خلال الفترة الماضية.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين المترددين على الأسواق، للاطمئنان على مستوى الأسعار، وملائمة السلع والمنتجات المعروضة لاحتياجاتهم، ومدى استفادتهم من نسب التخفيضات، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وخلال جولته التفقدية، شدّد المحافظ على البائعين بضرورة عرض الأسعار بشكل واضح، والالتزام بالتخفيضات المقدمة للمواطنين، موجهًا رؤساء أحياء الطالبية وبولاق الدكرور بالمتابعة المستمرة للأسواق لضمان انتظام العمل بها.

جولات محافظ الجيزة بأسواق اليوم الواحد

وأضاف المهندس عادل النجار أن أسواق اليوم الواحد تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مع ضمان الرقابة المستمرة لمنع أي تلاعب أو استغلال.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من تلك الأسواق، لما توفره من تنوع في المنتجات وتيسير الحصول على الاحتياجات اليومية.

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