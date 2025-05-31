السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد أسواق اليوم الواحد بالطالبية وبولاق الدكرور

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة بأسواق اليوم الواحد
ads

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية، بما يلبي احتياجات المواطنين المترددين على تلك الأسواق. 

توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين 

وأكد المحافظ حرص المحافظة على استمرار تجربة أسواق اليوم الواحد، والتوسع في تنفيذها بمختلف الأحياء والمراكز، بهدف تلبية متطلبات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، خاصة بعد النجاح الذي حققته التجربة خلال الفترة الماضية. 

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين المترددين على الأسواق، للاطمئنان على مستوى الأسعار، وملائمة السلع والمنتجات المعروضة لاحتياجاتهم، ومدى استفادتهم من نسب التخفيضات، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وخلال جولته التفقدية، شدّد المحافظ على البائعين بضرورة عرض الأسعار بشكل واضح، والالتزام بالتخفيضات المقدمة للمواطنين، موجهًا رؤساء أحياء الطالبية وبولاق الدكرور بالمتابعة المستمرة للأسواق لضمان انتظام العمل بها.

جولات محافظ الجيزة بأسواق اليوم الواحد

وأضاف المهندس عادل النجار أن أسواق اليوم الواحد تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مع ضمان الرقابة المستمرة لمنع أي تلاعب أو استغلال.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من تلك الأسواق، لما توفره من تنوع في المنتجات وتيسير الحصول على الاحتياجات اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسواق اليوم الواحد الطالبية بولاق الدكرور محافظ الجيزة الجيزة المهندس عادل النجار

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمدارس بولاق والهرم وأكتوبر

رئيس جهاز المخلفات يترأس الاجتماع الرابع لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة

محافظ الجيزة يعلن انطلاق حملات التوعية بالأضاحي وكيفية التعامل مع المخلفات

محافظ الجيزة يعلن انتهاء رصف وتطوير طريق بهرمس بمنشأة القناطر

تكليف من محافظ الجيزة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة: حلول عاجلة للاستجابة لمطالب أولياء أمور طلبة المدارس التجريبية

محافظ الجيزة يوجه باتخاذ إجراءات احترازية لتحصين شوادر وأسواق الماشية

طوارئ بمحافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى.. فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين.. وتحديد ساحات خاصة لصلاة العيد

الأكثر قراءة

الحكومة تعرف المتورطين وتُخفيهم، من يتستر على شركة البنزين الفاسدة وصاحب المعمل الخاص؟

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

اتحاد الكرة يعلن فتح قيد استثنائي للنادي الأهلي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

العثور على جثة الطفل السعودي فيصل في النهر بعد بحث 6 أيام تثير صدمة النشطاء (فيديو)

مرموش يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

عالم في ناسا يحذر من سقوط مباني بالإسكندرية، وباحث فلكي يكشف سر الإعصار

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية