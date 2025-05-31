السبت 31 مايو 2025
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خطة تشغيل خاصة للسكك الحديدية خلال عيد الأضحى

خطة تشغيل خاصة للسكك
خطة تشغيل خاصة للسكك الحديدية خلال عيد الأضحى
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قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بتشكيل فريق متابعة من الان وحتى انتهاء عيد الاضحى المبارك يعمل على عدد من الاتجاهات  منها متابعة حركة بيع التذاكر ومتابعة التشغيل  ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

متابعة وزير النقل لتشغيل السكك الحديدية

على صعيد اخر شدد وزير النقل الفريق كامل الوزير على اعداد تقرير يومى عن التشغيل يتم تقديمة له لمتابعة تشغيل القطارات ومستوى الخدمات وما توجهة السكك الحديدية من تحديات على مستوى التشغيل.

تعديل ليوم واحد 

وقررت الهيئة تشغيل قطار تالجو إضافى رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان يوم 4 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالى كالجدول المرفق.


كما قررت الهيئة تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946(ثانية مكيفة) القاهرة / أسوان يوم 5 / 6 / 2025 فقط (وقفة عيد الأضحى المبارك) حتى يتمكن جمهور الركاب من الوصول إلى الوجه القبلى قبل صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 5:15 طبقًا للجدول المرفق.
وتقدمت الهيئة بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

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