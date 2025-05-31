أستاذ استشعار عن بعد يحذر من مزيد من العواصف والأعاصير بالإسكندرية (فيديو)

عاصفة الإسكندرية، قال الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان:"شاهدت العاصفة الثلجية التي ضربت الإسكندرية بنفسي، مشيرا إلى أنها نشأت بسبب الظواهر المناخية الجامحة.

مفاجأة صادمة بعد العاصفة الثلجية في الإسكندرية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": العاصفة الثلجية في الإسكندرية لن تكون الأولى وسنشاهدها كثيرًا الفترة المقبلة وعلى فترات طويلة، بسبب الظواهر المناخية الجامحة التي تنشأ بسبب زيادة كبيرة في درجات الحرارة بالبحر المتوسط.

بيئات استوائية تضرب الإسكندرية والبحر المتوسط

ولفت: البحر المتوسط عامة والإسكندرية خاصة، أصبح يشهد اتصال بيئات استوائية وهذا من المفترض ألا يحدث، ونتوقع خلال يوليو وأغسطس حدوث عواصف وأعاصير أخرى ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة.

وتابع: يجب التعامل مع التغيرات المناخية بالشكل اللازم والمنضبط، ولابد من التحرك لمواجهة الأعاصير والعواصف المقبل وفقً لإجراءات سريعة.



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