بعد عاصفة الإسكندرية، تكليف هام من أشرف صبحي بشأن المنشآت الرياضية والشبابية

تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، تطورات الأوضاع في المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وذلك عقب موجة الطقس السيئ التي شهدتها الإسكندرية، والتي تخللتها أمطار غزيرة ورياح شديدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإعداد تقريرًا مفصلًا من مدير مديرية الشباب والرياضة بـ الإسكندرية، بشأن الحالة الراهنة للمنشآت، بحيث يشمل التقرير حصرًا لأية تلفيات أو أضرار ناتجة عن الأحوال الجوية، والإجراءات الفورية التي تم اتخاذها من قِبل فرق الطوارئ والصيانة التابعة للمديرية لضمان سلامة المنشآت واستمرار العمل بها.

وأكد الدكتور الدكتور أشرف صبحي، ضرورة الاستعداد الدائم والتنسيق المستمر بين المديريات والوزارة، مشددًا على أهمية الالتزام بخطط الطوارئ والتعامل السريع مع أية تأثيرات مناخية قد تؤثر على البنية التحتية أو الأنشطة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، والتعامل السريع مع أي طارئ بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمحلية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتابع على مدار الساعة حالة الطقس بالمحافظات الساحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحرص على تقديم الدعم الكامل للمديريات لضمان استمرار تقديم الأنشطة والخدمات في بيئة آمنة.



وزير الرياضة يهنئ عمر مرموش لفوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، مشيدًا بالأداء المميز الذي يقدمه مع ناديه، والذي يعكس الصورة المشرفة للاعب المصري في المحافل الدولية.

وفاز المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل هدف في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من رابطة البريميرليج.

هدف خيالي لـ مرموش في شباك بورنموث

هدف مرموش الذي منحه الجائزة سجله لصالح مانشستر سيتي في شباك بورنموث بالدقيقة 13 من عمر اللقاء بهدف صاروخي لا يصد ولا يرد.

سرعة هدف عمر مرموش

وكشف مانشستر سيتي عبر حسابه بموقع إكس عن سرعة تسديدة عمر مرموش في هدفه الأول بمباراة بورنموث والتي بلغت 38 كيلو مترا في الساعة.

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