الكهرباء: لا تخفيف الأحمال في الصيف ونتائج مبهرة في ترشيد استهلاك الوقود

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الحكومة تمكنت من الوفاء بتعهدها بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال النصف الثاني من يوليو الماضي، والتي شهدت ذروة الأحمال.

ضمان عدم تكرار تخفيف أحمال الكهرباء

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: إلى أن العمل مستمر طوال الأشهر الماضية لضمان عدم تكرار تخفيف الأحمال في صيف هذا العام.

التنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لمنع قطع الكهرباء

وأوضح، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنسيق محكم بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، حيث تدفع وزارة الكهرباء فاتورة شهرية تقارب 25 مليار جنيه لوزارة البترول.

وأشار متحدث الكهرباء، إلى أن خطة تحسين كفاءة وحدات التوليد وخفض استهلاك الوقود قد أسفرت عن نتائج مبهرة، حيث تم توفير 8.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر بفضل خفض معدل استهلاك الوقود وتحسين الصيانة، مشددًا على أن الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء على مدار الأيام الماضية وصل إلى 35 ألف ميجاوات، مع جاهزية كاملة لوحدات التوليد لتلبية الطلب المتزايد، مما يعني عدم الحاجة إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف.

وتابع: "هناك مجموعات عمل متخصصة تركز على تحسين كفاءة الطاقة في المصانع، بالإضافة إلى جهود محورية لترشيد استهلاك الكهرباء، لضمان استدامة التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين والصناعة".

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