السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

تأكيدا لـ فيتو، الزراعة تنفي بيع مقرها القديم بالدقي لمستثمر خليجي أو أي جهة أخرى

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نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.  

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.  

وأضاف البيان أن الوزارة تواصل أعمال الصيانة والتأمين لهذا المبنى، ذى الطابع المعمارى المتميز،  باعتباره جزءًا من التراث الإداري والزراعي المصري، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول بيعه لا أساس لها من الصحة.  

وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك لجنة حكومية مشكلة، بهدف الاستغلال الأمثل للمبانى القديمة للوزارات، وهناك توافق على أن أى مبنى من هذه المبانى المتميزة، سيتم طرح استغلاله فى أى نشاط بحق الانتفاع، وليس البيع.

وناشدت الوزارة رواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتواصل مع المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار، حفاظًا على المصلحة العامة ولعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة قد كشفت لفيتو أن عرض مجموعة الحكير السعودية الذي تم الإعلان عنه في شهر يناير الماضي لم يتم اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن كون العرض لا يلبي المطالب المصرية بتحقيق عائد مناسب من منح حق الانتفاع.


وذكرت المصادر لـ "فيتو" أن الحكومة ممثلة في صندوق مصر السيادي المنوط به التعامل مع استثمار المباني الحكومية على الوجه الأمثل لا تزال تنتظر عروضًا عربية أو دولية أفضل تحقق الأهداف المرجوة.

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وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدقي العاصمة الإدارية الجديدة صندوق مصر السيادي

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