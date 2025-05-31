الأرصاد: عاصفة الإسكندرية لم تكن مفاجئة وهذه أبرز تحذيراتنا للمواطنين

عاصفة الإسكندرية، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت تحذيرات مبكرة وتنويهات واضحة قبل بدء موجة عدم الاستقرار، محذرة من خطورة السحب الرعدية واحتمالية تساقط أمطار غزيرة على بعض المناطق خلال الفترة المقبلة لا سيما الساحل الشمالي ومرسى مطروح.

الأرصاد الجوية: لم نتفاجئ بالعاصفة التي حدثت في الإسكندرية

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة لم تتفاجأ بالوضع الجوي، بل كانت مستعدة مسبقًا، وتم توجيه التحذيرات لكل الجهات المعنية، من بينها غرف الأزمات بمجلس الوزراء والمحافظات.



الأرصاد الجوية توجه تحذيرات للمواطنين: احذروا هذه السلوكيات

وقدمت "غانم" سلسلة ارشادات هامة للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ، منها الابتعاد عن أعمدة الإنارة ومصادر الكهرباء، تجنب اللافتات المعدنية والمباني القديمة المعرضة للسقوط، الحذر في أماكن تجمع الأمطار خصوصًا في المناطق المنخفضة، القيادة بحذر شديد لتفادي الانزلاق أو ضعف الرؤية، متابعة النشرات الرسمية باستمرار، نظرًا لفترة التقلبات المناخية السريعة.

هل كانت الحالة الجوية مفاجئة؟

وردًا على تساؤلات البعض حول ما إذا كانت العاصفة الأخيرة قد جاءت دون إنذار، أكدت "غانم" أن الهيئة قامت بدورها الكامل من حيث التوقعات والإنذارات المبكرة، موضحة أن التحذيرات نُشرت على صفحات الهيئة الرسمية على وسائل التواصل، صفحات المحافظات، القنوات الإعلامية، الجهات الحكومية المعنية بإدارة الأزمات.

التنبؤات ليست كافية دون وعي شعبي

واختتمت الدكتورة منار حديثها بالتأكيد على أن وعي المواطن جزء لا يتجزأ من منظومة المواجهة، خاصة مع تغيرات الطقس المفاجئة التي أصبحت سمة مميزة للمواسم الأخيرة.



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