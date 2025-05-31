السبت 31 مايو 2025
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اقتصاد

بسبب خلل في ذراع التحكم، شركة فورد تستدعي أكثر من 29 ألف سيارة

فورد
فورد

أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة يوم السبت أن شركة فورد Ford Motors تستدعي 29.501 مركبة في الولايات المتحدة بسبب انفصال ذراع التحكم، مما قد يؤدي إلى فقدان التحكم في توجيه المركبة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأضافت الإدارة أن شركة صناعة السيارات تستدعي بعض مركبات F-150 Lightning BEV موديلات 2024-2025.

 توقعات وول ستريت للربع الأول

وكانت تجاوزت أرباح شركة فورد موتور توقعات وول ستريت للربع الأول، لكنها علّقت توقعاتها المالية لعام 2025 وسط تأثير متوقع قدره 2.5 مليار دولار هذا العام جراء رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

وأعلنت شركة صناعة السيارات في ديترويت أنها تتوقع تعويض مليار دولار من هذه التكاليف من خلال إجراءات معالجة، بالإضافة إلى توقعات الحجم والتسعير، ليصل إجمالي التأثير إلى 1.5 مليار دولار في عام 2025.

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رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية شركة فورد موتور الطرق السريعة F-150 Lightning الرئيس دونالد ترامب

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