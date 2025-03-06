بعد وقف مبيعاتها بمصر، وكيل فورد يؤكد التزامه بتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء

أكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فورد، التزامه بتقديم خدماته المميزة الشاملة إلى عملاء فورد وتوفير خدمات ما بعد البيع بالسوق المصرية بعد وقف مبيعاتها بالسوق المحلية.

وأوضح الوكيل المحلي للعلامة التجارية فورد، أنه سيتم تقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفني خلال السنوات العشر المقبلة لجميع مالكي سيارات فورد، وفي تلك الفترة، تلتزم الشركة بتوفير أعمال الصيانة، وقطع الغيار الأصلية، وخدمات دعم الضمان.



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