السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (665) من «فيتو» وأبرز عناوينه: أحلام الرئيس

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (665) من جريدة فيتو

أحلام الرئيس

«فيتو» تفتح حوارًا مجتمعيًا حول رغبة السيسى فى تغيير واقع المصريين إلى الأفضل

«التعليم» و«الصحة» نقطة الانطلاق الأولى..  3 ركائز أساسية من أجل التحول الاقتصادى..  التوسع فى الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.. وسياسات مرنة لحماية الفئات المهمشة

انفراد: تفاصيل مثيرة عن رحلة الجولانى من أحضان داعش والقاعدة إلى قصر الشعب

عصام كامل يكتب: عندما يسيطر شعار إنت عارف بتكلم مين؟!!

تقرير ريفيرو السرى بالأهلى

عصام كامل يكتب: عندما يسيطر شعار إنت عارف بتكلم مين؟!!

هنا القاهرة

فيتو تحتفل بـ«91 سنة إذاعة»..وتحاور نجوم الميكروفون من الجيل الذهبى

مطلقات وأرامل معاشات حياة كريمة: لا تكفى العيش الحاف!

القارئ الشيخ السيد سعيد.. نهر من الجمال قد توقف

يسرية لوزة..أم الخير

«تايم» تختارها ضمن الأفضل 2025 تقديرًا لدورها في خدمة الإنسانية

لحمة العيد..اللى ما يشتري يتفرج!

توقعات بتراجع المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار..والخروف الخواجة يثير أزمة بالأسواق

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