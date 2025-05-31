السبت 31 مايو 2025
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خارج الحدود

السلطة الفلسطينية تعلق على منع إسرائيل زيارة وفد وزاري عربي لرام الله

نائب رئيس السلطة
نائب رئيس السلطة الفلسطينية

قال حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، اليوم السبت: إن السلطة تدرس مع الدول العربية كيفية الرد على قرار الاحتلال الإسرائيلي، بمنع الوفد الوزاري العربي من زيارة مدينة رام الله لمقابلة الرئيس محمود عباس.

 

السلطة الفلسطينية تعد برد قوي على إجهاض إسرائيل لزيارة عربية تاريخية
 


وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال الشيخ: "قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي غير مسبوق".

وأكد نائب رئيس السلطة الفلسطينية أن السلطة تدرس مع الدول العربية كيفية الرد على هذا القرار الإسرائيلي بحق الزيارة، والتي كانت جزءًا من تحركات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة، والتي تهدف إلى دفع حل الدولتين ودعم إعادة إعمار غزة.

وتابع: قرار الاحتلال الاسرائيلي بمنع وصول الوفد العربي الاسلامي إلى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق. وندرس مع الاشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار.


وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال عن قرارها بمنع وفد وزاري عربي، يضم وزراء خارجية عدد من الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية من زيارة مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وكان من المقرر أن يترأس الوفد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رئيس اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، وأن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد، لدعم الموقف الفلسطيني وتعزيز مبادرة دبلوماسية سعودية تهدف إلى حشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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السلطة الفلسطينية إسرائيل محمود عباس رام الله

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