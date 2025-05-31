السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مدير مستشفى شهداء الاقصى: الاحتلال يستهدف مولدات الكهرباء ويمنع إدخال قطع الغيار

مستشفيات غزة،فيتو
مستشفيات غزة،فيتو

قال خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، اليوم السبت، إن الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: الاحتلال يستهدف المولدات الكهربائية التي تغذي المستشفيات.

وأوضح أن الاحتلال دمر أكبر 3 مولدات كهربائية تغذي المستشفيات في قطاع غزة، مضيفًا أنه  يمنع إدخال قطع الغيار لصيانة مولدات الكهرباء في المستشفيات.

واستكمل المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى بأن استهداف الاحتلال مولدات الكهرباء يعني حكما بالإعدام على المرضى، مشيرا إلى أن مختلف أقسام المستشفيات لا يمكنها الاستمرار بالعمل دون كهرباء.

وطالب بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة لتمكن من تقديم الخدمات الصحية في بعض الأقسام، مضيفا على المجتمع الدولي التدخل للضغط على الاحتلال لحماية المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشفيات في قطاع غزة المنظومة الصحية في قطاع غزة شهداء الأقصى غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

برنامج الأغذية العالمي: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإيصال مساعدات غزة بأمان

من دير ياسين إلى محرقة غزة.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي لا تنتهي.. عشرات آلاف الشهداء والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.. ومطالبات بتغيير المنظومة الدولية بعد عجزها عن تحقيق السلام

غارة إسرائيلية على عمارة سكنية في شارع عمر المختار شرقي مدينة غزة

الأكثر قراءة

بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

والد زيزو يدخل في مشادة مع نجم الزمالك بسبب أنباء اقتراب نجله من الأهلي

إبراهيم عيسى يحذر المسئولين: العواصف قادمة وعلى مصر الاستعداد لها

رسميا، الأهلي يوجه الشكر لـ عمرو السولية

الحكومة تعرف المتورطين وتُخفيهم، من يتستر على شركة البنزين الفاسدة وصاحب المعمل الخاص؟

بالأسماء، الزمالك يرفض رسميا تولي 4 حكام إدارة نهائي كأس مصر

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

موقف علي معلول من اللعب في الدوري المصري بعد رحيله عن الأهلي

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجب صلاة الجمعة في يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية