مدير مستشفى شهداء الاقصى: الاحتلال يستهدف مولدات الكهرباء ويمنع إدخال قطع الغيار

قال خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، اليوم السبت، إن الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: الاحتلال يستهدف المولدات الكهربائية التي تغذي المستشفيات.

وأوضح أن الاحتلال دمر أكبر 3 مولدات كهربائية تغذي المستشفيات في قطاع غزة، مضيفًا أنه يمنع إدخال قطع الغيار لصيانة مولدات الكهرباء في المستشفيات.

واستكمل المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى بأن استهداف الاحتلال مولدات الكهرباء يعني حكما بالإعدام على المرضى، مشيرا إلى أن مختلف أقسام المستشفيات لا يمكنها الاستمرار بالعمل دون كهرباء.

وطالب بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة لتمكن من تقديم الخدمات الصحية في بعض الأقسام، مضيفا على المجتمع الدولي التدخل للضغط على الاحتلال لحماية المنظومة الصحية.

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