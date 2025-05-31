المعارضة للحرب على غزة تتصاعد بين جنود الاحتلال

نشرت شبكة إن بي سي، شهادات لجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي قالوا فيها إن اتساع نطاق المعارضة للحرب على غزة بين الجنود تصاعد مع استمرار العمليات العسكرية.



معارضة جنود الاحتلال للحرب في غزة تتوسع

وجاء في تقرير إن بي سي، أن توسيع العمليات العسكرية بغزة قرار غير أخلاقي مدفوع سياسيا لمواصلة الحرب.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن جندي احتياط شارك في حرب غزة قوله:أرفض ارتكاب جرائم حرب وهذا هو السلوك الوطني السليم، وأشعر بالخجل والذنب لأن الناس داخل غزة يموتون جوعا.



وأضاف الجندي: كإسرائيلي وكإنسان أدعو الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن تجويع مليوني شخص.



وفي السياق ذاته قال طيار إسرائيلي متقاعد:زملائي يطالبون بإيقاف الحرب لا لشعور بالتعب بل لإيمانهم بأن الحرب غير شرعية، وإسرائيل باتت رهينة شركاء نتنياهو المتطرفين لابتزازهم له مقابل بقائه السياسي.

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