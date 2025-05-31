فخ ويتكوف!

لا وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، بل لا ضمان لوقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول للهدنة الذى تم فيه تسليم المحتجزين الاسرائيليين في غزة، سواء الأحياء منهم أو الأموات.. ولا ضمان أيضا لاستمرار دخول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، وليس معروفا من سيتولى توزيعها عليهم وكيف.. ولا إفراج عن عدد مناسب من المعتقلين الفلسطينيين طبقا للقواعد السابقة التى تم العمل بها في الهدنة السابقة.



هذا هو ما تكشف مما تسرب أو تم تسريبه من بنود مقترح ستيف ويتكوف الجديد، وكله يؤكد أن هذا المقترح أصبح مقترح نتنياهو ووقع عليه مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ولعل هذا يفسر سرعة موافقة نتنياهو عليه، آملا ألا توافق عليه حماس كما فعل دوما لتبرير استمراره في العدوان الوحشى على أهالي غزة، والمضى قدما في الاستيلاء على مزيد من أراضي القطاع، بعد أن اقتربت قوات الاحتلال من السيطرة على كامل أراضيه.



وبهذا المعنى فان مقترح ويتكوف الجديد طبقا للتسريبات الخاصة به هو فخ لحماس، بل لكل أهل غزة لأنه لا ينهى الحرب الوحشية ولا حتى يمهد لذلك مستقبلا، وإنما هو يستعيد نحو نصف الإسرائيليين المتبقين محتجزين في غزة مقابل وعد غير مضمون بوقف إطلاق للنار لنحو ستين يوما، حتى إن ضمن ذلك الرئيس ترامب..

لأن نتنياهو في ظل الدعم الأمريكى المستمر له لا يمنعه شيء إذا عاد للقتال مجددا، أليس هذا ما يفعله في لبنان الآن، رغم أن أمريكا ضمنت اتفاق وقف إطلاق النار فيها بين إسرائيل وحزب الله؟!



لقد قلنا مرارا ونكرر الآن إن أمريكا لا تريد وقفا تاما للحرب، لأنها لو كانت تريد ذلك حقا لفرضته على نتنياهو، وهى قادرة على ذلك.. يكفيها فقط التلويح في وجهه بوقف تدفق السلاح الأمريكي على إسرائيل، ووقف تدفق الأموال الأمريكية عليها أيضا.

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