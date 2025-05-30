الجمعة 30 مايو 2025
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مصر ومنع طرد أهل غزة

تلميحا وتصريحا يروج البعض إلى أن إسرائيل تصر على طرد أهل غزة من أرضهم، وهذا صحيح لأن حكومة نتنياهو مقتنعة بذلك وتعمل على تحقيقه بهمة ونشاط، لدرجة أنها اخترعت نظاما غريبا عجيبا لتوزيع المساعدات على أهالي غزة يسهم في إجلائهم جنوب القطاع لحشرهم قرب الحدود المصرية حتى يسهل دفعهم إلى سيناء بالقوة المسلحة، بعد فشل محاولات ترامب مع دول غير مصر لاستقبال أعداد كبيرة منهم وتوطينهم في أراضيها.

 
لكن الصحيح أيضا أن مصر تصر هي الأخرى على رفض تهجير أهل غزة، وقد أبلغت مصر كل من يهمه الأمر بذلك حرصا على عدم تصفية القضية الفلسطينية، ومن بين من أبلغتهم بوضوح بذلك الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها التي طرح رئيسها تهجير أهل غزة لإعادة إعمارها وتحويلها إلى ريفيرا الشرق. 

ومن تابع ما اُذيع حول مقترح الهدنة الجديد الخاص بهدنة غزة سوف يجد أنه تضمن مفاوضات حول مستقبل غزة دون حماس، ولكن بوجود أهل غزة فيها ودون أية إشارة لتهجيرهم لمصر أو غيرها من الدول.

 
وهذا يعني أن إدارة ترامب باتت تعي أن الطرد الجماعي لأهل غزة إلى مصر ليس خيارا متاحا لها الآن، ولذلك هي تحاول تخفيض أعداد أهل غزة بما يسمى الهجرة الطوعية إلى بلاد أخرى، وإن كانت جهودها في هذا الصدد متعثرة بعد أن صارت حكومة الدبيبة في ليبيا في مهب ريح الغضب الشعبي والتنظيمات المسلحة أيضا.

 

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نعم، إن مؤامرة طرد أهل غزة لم تنته. وما زالت تراود الإسرائيليين والأمريكيين أيضا، لكن موقف مصر ثابت وصلب وقوي في هذا الصدد، ولعل ذلك هو ما أخفق الجهود الإسرائيلية حتى الآن في طردهم.

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إدارة ترامب إسرائيل الولايات المتحدة تهجير أهل غزة توزيع المساعدات رفض تهجير أهل غزة مقترح الهدنة القضية الفلسطينية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب

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