الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يفتتح معرض لحوم وسلع مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد معرض أضحى مبارك، فيتو

 افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، معرض اللحوم والسلع بمدينة بني سويف، والذي يعد ثاني معرض تنفذه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية وبالتنسيق مع التموين وتحت إشراف الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، ضمن سلسلة معارض "أضحى مبارك" في إطار استعدادات عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، من خلال التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع، لإتاحة توفير تلك السلع بشكل مُستدام.

شهد الافتتاح: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، الأستاذ حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري، الأستاذ علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والأستاذة عزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر.

 

وتجول محافظ بني سويف، داخل المعرض، المُقام خلف الصالون الأخضر، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية والاستهلاكية، ويضم مجموعة من الباكيات تشمل 6 باكيات لبيع اللحوم بسعر 300 جنيه، بجانب باكية مخصصة للأضاحي الحية التي يتم ذبحها وطرحها تحت إشراف بيطري تام، بالإضافة إلى باكيات لطرح السلع الغذائية والتموينية مثل السكر والأرز والزيوت وغيرها من السلع، حيث يشارك في المعرض العديد من العارضين والشركات الوطنية والقطاع الخاص.

 

كما تفقد محافظ بني سويف، المنفذ الدائم التابع لمؤسسة "حياة كريمة" بجوار معرض "أضحى مبارك" لتوفير اللحوم البلدية والدواجن بكميات كافية وبأسعار مناسبة، حيث تُباع اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات للكيلو، والدواجن بأسعار تتراوح بين 105 و110 جنيهات للكيلو. وتابع المحافظ العمل بالمنفذ واطمأن على جودة المعروض وتوافره بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين خلال العيد.

وأشار محافظ بني سويف، إلى خطة المحافظة الجاري تنفيذها للتوسع في إقامة مثل تلك المعارض والمنافذ للتيسير على المواطنين في توفير كافة احتياجاتهم من السلع واللحوم بأسعار مخفضة، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع الجهات المختصة من الغرفة التجارية وشُعبها، وبعض التجار، والتموين، والوحدات المحلية لإقامة شوادر ومنافذ لبيع اللحوم وزيادة المعروض منها لمواجهة الاستهلاك المتزايد والمرتبط بالعيد.

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