الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أتوقع اعتراف 10 دول غربية بدولتنا

رياض منصور، فيتو
رياض منصور، فيتو

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة: “شعبنا يريد وقف العدوان وقفا سياسيا لإنهاء الاحتلال”.

ونقلت قناة العربية عن  رياض منصور قوله: “أتوقع اعتراف 10 دول غربية بالدولة الفلسطينية ويتكوف قال إنه من غير الممكن تجاهل مؤتمر حل الدولتين”.

وأضاف رياض منصور في حديثه: “أمريكا شاركت في التحضير لمؤتمر حل الدولتين ونأمل ألا تلعب دورا سلبيا  ونريد الانتقال من تأكيد حقوقنا إلى تنفيذها”.

وتابع: “19 دولة شاركت في التحضير لمؤتمر حل الدولتين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قادر على دعم حل الدولتين”.  

وأكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: “نقف في محطة مفصلية بشأن قضيتنا”.

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فلسطين الأمم المتحدة أمريكا

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