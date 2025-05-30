مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أتوقع اعتراف 10 دول غربية بدولتنا

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة: “شعبنا يريد وقف العدوان وقفا سياسيا لإنهاء الاحتلال”.

ونقلت قناة العربية عن رياض منصور قوله: “أتوقع اعتراف 10 دول غربية بالدولة الفلسطينية ويتكوف قال إنه من غير الممكن تجاهل مؤتمر حل الدولتين”.



وأضاف رياض منصور في حديثه: “أمريكا شاركت في التحضير لمؤتمر حل الدولتين ونأمل ألا تلعب دورا سلبيا ونريد الانتقال من تأكيد حقوقنا إلى تنفيذها”.



وتابع: “19 دولة شاركت في التحضير لمؤتمر حل الدولتين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قادر على دعم حل الدولتين”.



وأكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: “نقف في محطة مفصلية بشأن قضيتنا”.

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