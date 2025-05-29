بكاء سفير فلسطين في الأمم المتحدة يثير الحزن، والنشطاء: لا تلوموه الموقف صعب (فيديو)

بكاء سفير فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة لمجلس الأمن، أثار شجون وآلام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تعاطفهم مع بكاء السفير الفلسطيني، ووصفوا موقفه بـ "الصعب" مع الإبادة والمجاعة التي يمارسها الاحتلال على أهل غزة.

بكاء السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة

وتسبب بكاء السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور في جدل واسع بين نشطاء مواقع التواصل، فالبعض وصف بكاءه بأنه غير مجدٍ، والمطلوب كلام قوي أمام مجلس الأمن، فيما وصف آخرون موقف السفير بالصعب، وبكائه جاء كرد فعل على ما يحدث في غزة، قائلين: "مئات الأطفال يموتون جوعًا.. كيف يمكن لأي إنسان أن يتحمل هذا الحزن؟".

بكاء سفير فلسطين بالأمم المتحدة يثير الجدل، فيتو



البداية كانت عندما كان السفير الفلسطيني يقول خطابه في الأمم المتحدة، وأمام مجلس الأمن، يكشف فيه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين في غزة، ثم انخرط في بكاء شديد.

وأجهش السفير رياض منصور بالبكاء، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أثناء إلقاء كلمته، التي قال فيها: "مئات الأطفال يموتون بسبب الجوع، وصور الأمهات وهن يعانقن أجساد أبنائهن الراكدة، يلطفن شعورهم، ويتحدثن إليهم ويعتذرن لهم، أمر لا يُطاق".

وتابع رياض منصور: “الحرائق والجوع يبتلعان أطفال فلسطين، كيف يمكن لأي شخص أن يتحمل هذا الحزن؟ لدي أحفاد، وأعرف ما يعنونه لعائلاتهم. رؤية حالة الفلسطينيين دون أن يكون لدينا قلوب لفعل شيء ما، أمر يتجاوز قدرة أي إنسان عادي على التسامح”.

السفير الفلسطيني يهاجم تصريحات نتنياهو

وهاجم السفير الفلسطيني التصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي نفى فيها وجود مجاعة في غزة، قائلًا: "نتنياهو يدعي عدم وجود جوع في غزة، رغم الأدلة الدامغة. على أي دليل يعتمد؟ إسرائيل تأخذ آلاف الأسرى وتصورهم لأفضل المصورين، وهم شبه عراة، وتدّعي أنهم لا يعانون من الجوع".

سفير فلسطين بالأمم المتحدة يبكي خلال جلسة لمجلس الأمن: "مئات الأطفال يموتون جوعًا.. كيف يمكن لأي إنسان أن يتحمل هذا الحزن؟"



▪️خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع #غزة، أجهش سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالبكاء أثناء إلقاء كلمته.… pic.twitter.com/LcwRsi6o9V — Özbekler (@Ozbeknews) May 29, 2025



كما تحدث رياض منصور عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون قائلًا: "يتم وضع الأسرى في شاحنات بالمئات، أو في العراء خلال الشتاء الماضي والحالي، بمن فيهم الأطفال".

بكاء السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق عدد من النشطاء قائلين: "مؤلم حتى البكاء.. سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور ينهار في مجلس الأمن: "مئات الأطفال يموتون جوعًا.. كيف يمكن لأي إنسان أن يتحمل هذا الحزن؟" مشاهد الأمهات يعانقن أجساد أطفالهن في غزة، ويعتذرن لهم، تمزق القلب. بينما نتنياهو ينكر المجاعة، الجوع يفتك بالأبرياء".

منظر مؤثر ومحزن يعكس حجم المعاناة

وعبر البلوجر إبراهيم المرزج عن حزنه فقال: "منظر مؤثر ومحزن، ويعكس حجم المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة الشيوخ والنساء والأطفال في غزة.. البكاء يعبر عن الألم والغضب والشعور بالعجز أمام معاناة إنسانية حقيقية. يجب أن يستمر التركيز على دعم أهل غزة وتقديم المساعدة لهم، والعمل على إيجاد حلول سياسية وعسكرية واقتصادية لتحسين أوضاعهم، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يقومون بعمليات عسكرية وتدميرية في غزة، والخونة الذين يتعاونون مع الاحتلال ويخونون أهلهم".

الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة في غزة،فيتو



ورد البلوجر فهد محمد فقال: "ما يحدث في غزة هو وجع الأمة الذي ينفطر له القلب ويفتت الصخر الأصمّ، وتذوب له الروح أسىً ولوعة، وماباليد حيلة إلا أن نقول صبرًا أهلنا في غزة.. صبرًا أهلنا في غزة"

وعلق البلوجر محمد اليحيي فقال: "البكاء وسيلة للشفقه والشفقة تنتهي مع مغادرتهم القاعة، الكلام الموجه والقوي في مضمونه اجدى من بكاء مثير للشفقة".

لا تلومه الموقف صعب وهو يتكلم عن بلد مدمر

وقال البلوجر علاء الزاكي: "في غزة، انقلبت الموازين وانهار كل منطق… أصبح الجرحى لا يُنقلون إلى المستشفيات كما يفترض، بل يُنقلون منها إلى العراء. من كان يبحث عن علاج، صار يبحث عن مكان آمن يلفظ فيه أنفاسه الأخيرة. مستشفيات غزّة لم تعد ملاذًا، بل هدفًا، تُقصف كما تُقصف البيوت، فيُجبر الطاقم الطبي على إخراج المصابين، محمولين على نقالات، تغطيهم الدماء وتحيط بهم الفوضى. الجرحى في غزة يُطردون من حضن الطب إلى حضن النار… ولا من مجيب".

أما البلوجر عادل العسيري فقال: "لا تلومه الموقف صعب وهو يتكلم عن بلد مدمر وأكثر الضحايا أطفال مالهم ذنب والعالم يتفرج والله شي يقهر ويشق القلب لكن ثقتنا بالله سبحانه أقوى من كل شيء".

وعلق البلوجر مصطفى أبو طالب قائلًا: "أكيد قال قصة الطبيبة آلاء النجار التي استشهد لها ثمان أطفال والتاسع حالته صعبه وزوجها في غيبوبة".



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