الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

حماس تدعو لكسر الحصار على غزة وتسيير قوافل الإغاثة إلى القطاع

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية في غزة، فيتو

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدخل مراحل حرجة نتيجة توسع وتعمق المجاعة بالتوازي مع مجازر وحشية مستمرة.

 

حماس تدعو العرب والمسلمين لتسيير قوافل إغاثة لغزة


وأضافت حركة حماس في بيانها أن ما نشهده من آليات لإدخال المساعدات للقطاع يعد تلاعبا إجراميا باحتياجات المدنيين وفرض واقع يخدم الاحتلال ونحذر من استمرار حالة التخاذل الدولي تجاه المأساة الإنسانية التي تمعن حكومة مجرم الحرب نتنياهو في تعميقها.


ودعت حماس في بيانها، مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته وفرض وقف العدوان وكسر الحصار وإدخال المساعدات عبر الآليات الأممية، وطالبت الدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف الإبادة في القطاع وتسيير القوافل الإنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني.


وتابعت: ندعو أحرار العالم لتكثيف الحراك المتضامن مع غزة وتصعيد الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء التجويع.

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حماس غزة نتنياهو

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