فوائد الفول السوداني، يخفض الكوليسترول بالدم ويعالج الإمساك

فوائد الفول السوداني، الفول السوداني من المكسرات الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز ويستخدم فى صناعة الحلوى والطحينة والحلاوة الطحينية وغيرهم.

وفوائد الفول السوداني، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفول السوداني من أكثر البقوليات شهرةً واستهلاكًا حول العالم، ويتميّز بقيمته الغذائية العالية وطعمه اللذيذ وسهولة تناوله بعدة طرق، سواء كان محمصًا، أو مملّحًا، أو على شكل زبدة الفول السوداني، ورغم أنه يُصنّف علميًا كبقول، إلا أنه يُعامل في كثير من الأحيان كمكسّرات نظرًا لخواصه المتشابهة معها من حيث المحتوى الغذائي والطعم.

فوائد الفول السوداني

فوائد الفول السوداني للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الفول السوداني التى تدفع لتناوله الآتي:-

احتواؤه على نسبة عالية من البروتين، مما يجعله غذاءً مناسبًا للنباتيين والرياضيين الذين يحتاجون إلى تعزيز بناء العضلات.

غني بـالدهون الصحية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، الذي يُعرف بدوره في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي يُساهم في الوقاية من أمراض القلب.

يحتوي الفول السوداني أيضًا على الألياف الغذائية التي تحسّن من عملية الهضم وتقلّل من مشاكل الإمساك، كما تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري إذا تم تناوله باعتدال.

يُعتبر الفول السوداني مصدرًا ممتازًا لفيتامين E، وفيتامين B3 (النياسين)، وكلاهما يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجلد، وتحسين وظائف الدماغ، وتعزيز عملية الأيض.

كما يحتوي على المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم، والفسفور، والزنك، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة العظام والجهاز العصبي والمناعة.

أشارت بعض الدراسات إلى أن الفول السوداني يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية مثل الريسفيراترول، الذي يُعتقد أنه يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويحارب علامات الشيخوخة المبكرة.

محاذير تناول الفول السوداني

وتابع، أنه مع كل هذه الفوائد، يجب الانتباه إلى أن الفول السوداني قد يُسبب حساسية شديدة لدى بعض الأشخاص، قد تصل إلى حد الخطورة، لذلك، يُنصح دائمًا بتوخي الحذر عند تقديمه للأطفال أو لمن لديهم تاريخ مع أمراض الحساسية.

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