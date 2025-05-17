فوائد الفول السوداني، مهم للحوامل ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد الفول السوداني، الفول السوداني من أشهر أنواع التسالي الشعبية فى مصر حيث يعشقه الكبار والصغار، لمذاقه المميز ويستخدم في صناعة الحلوى وكذلك في الطهي.

وفوائد الفول السوداني، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الفول السوداني من أشهر أنواع البقوليات، ويعرف في بعض الدول باسم "الفستق السوداني"، يتميز بقيمته الغذائية العالية وطعمه اللذيذ، ويستهلك بأشكال متعددة مثل الفول المحمص، زبدة الفول السوداني، أو يضاف إلى الحلويات والسلطات، وعلى الرغم من كونه صغير الحجم، إلا أن الفول السوداني يحمل بين مكوناته كنز من الفوائد الصحية للجسم والعقل.

فوائد الفول السوداني للصحة

فوائد الفول السوداني للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الفول السوداني للصحة:

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين، مما يجعله مثالي للنباتيين والأشخاص الذين يرغبون في بناء العضلات، كما يحتوي على دهون غير مشبعة أحادية، وهي دهون مفيدة لصحة القلب وتساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد.

الفول السوداني يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، من أبرزها، فيتامين E، مضاد قوي للأكسدة يقي من أمراض القلب والسرطان، فيتامين B3 (النياسين) وهو يحسن وظائف الدماغ ويدعم الجهاز العصبي، المغنيسيوم الذى يعزز صحة العظام ويساهم في ضبط ضغط الدم، الفولات (حمض الفوليك)، ومهم جدا للنساء الحوامل لنمو الجنين الطبيعي.

يحتوي الفول السوداني على مضادات أكسدة مثل الريسفيراترول، وهي مواد تحارب الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا وتسرع من الشيخوخة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة، إلا أن الفول السوداني يمنح شعور بالشبع لفترة طويلة، ما يساهم في تقليل تناول الطعام، كما أن البروتين والألياف الموجودة فيه تساهم في تنظيم الشهية.

بفضل احتوائه على مؤشر جلايسيمي منخفض، لا يؤدي تناول الفول السوداني إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم، ما يجعله خيار جيدًا لمرضى السكري. كما أن الدهون الصحية تساهم في تحسين مقاومة الأنسولين.

أظهرت دراسات عديدة أن تناول الفول السوداني بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعود ذلك إلى احتوائه على الدهون المفيدة، الألياف، مضادات الأكسدة، والمغنيسيوم تساهم في تقوية الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

الزيوت الطبيعية وفيتامين E الموجود في الفول السوداني تساهم في ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد، كما تعزز نمو الشعر وتحميه من التقصف والتساقط.

النياسين والريسفيراترول في الفول السوداني لهما تأثير إيجابي على صحة الدماغ، وقد أظهرت بعض الأبحاث أن تناوله قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويحسن الذاكرة والتركيز.

نصائح عند تناول الفول السوداني

وتابعت، يفضل اختيار الفول السوداني غير المملح والمحمص بشكل خفيف لتقليل كمية الصوديوم والدهون المتحولة، مع تجنب الإفراط في تناوله لأن السعرات الحرارية فيه مرتفعة، ويراعى الانتباه إلى الحساسية منه، حيث يعد من أشهر مسببات الحساسية الغذائية لدى بعض الأشخاص.

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