الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

الأونروا: قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قالت وكالة الأونروا اليوم الجمعة إن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويجب السماح بتدفق الإمدادات دون عوائق أو انقطاعات.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

 كما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

 وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 54 ألفا شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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