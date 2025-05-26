الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

81 شهيدا حصيلة غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الإثنين، استشهاد 81 شهيدا فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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